Іспанія зажадала від Європарламенту позбавити Пучдемона недоторканності
Мадрид домагається екстрадиції колишнього лідера Каталонії
Верховний суд Іспанії у п'ятницю, 10 січня, офіційно звернувся до Європарламенту з проханням скасувати депутатську недоторканність колишнього лідера Каталонії Карлеса Пучдемона та його соратника, каталонського політика Тоні Коміна.
Про це повідомляє DW.
Крім того, судді повторно подали запит до бельгійських органів влади з проханням заарештувати та передати Іспанії цих двох політиків, а також залишили у силі європейські ордери на арешт Пучдемона та Коміна.
Як повідомлялося, 2 січня суд у Бельгії призупинив дію виданого раніше судом у Мадриді міжнародного ордера на арешт і екстрадицію до Іспанії Пучдемона та Коміна. Обидва політики, щоб уникнути арешту, втекли до Бельгії восени 2017 року після спроби проголошення Каталонією незалежності.
У травні 2019 року Пучдемон та Комін були обрані депутатами Європарламенту, однак так і не змогли почати виконувати свої обов'язки через перешкоджання Іспанії. У грудні Суд ЄС постановив, що обидва політики мають право на недоторканність як обрані депутати.
Нагадаємо, в жовтні 2019 року Карлес Пучдемон, який з 2017 року переховувався в Бельгії, добровільно здався владі. Він з'явився в прокуратуру Брюсселя у супроводі своїх адвокатів.
14 жовтня Верховний суд Іспанії виніс вироки дев'ятьом каталонським політикам, вони отримали від дев'яти до 13 років в'язниці.
Це рішення викликало в Каталонії масові протести прихильників незалежності. Одночасно суд видав третій за рахунком ордер на затримання Пучдемона.
Навесні 2019 року експрезидент Женералітету обрався до Європарламенту всупереч забороні Центральної виборчої комісії Іспанії.
Зазначимо також, що новий глава Каталонії виступив за новий референдум про незалежність.