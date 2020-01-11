Іспанія зажадала від Європарламенту позбавити Пучдемона недоторканності



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Експрезидент Женералітету Каталолії Карлес Пучдемон

Мадрид домагається екстрадиції колишнього лідера Каталонії

Верховний суд Іспанії у п'ятницю, 10 січня, офіційно звернувся до Європарламенту з проханням скасувати депутатську недоторканність колишнього лідера Каталонії Карлеса Пучдемона та його соратника, каталонського політика Тоні Коміна.

Про це повідомляє DW.

Крім того, судді повторно подали запит до бельгійських органів влади з проханням заарештувати та передати Іспанії цих двох політиків, а також залишили у силі європейські ордери на арешт Пучдемона та Коміна.

Як повідомлялося, 2 січня суд у Бельгії призупинив дію виданого раніше судом у Мадриді міжнародного ордера на арешт і екстрадицію до Іспанії Пучдемона та Коміна. Обидва політики, щоб уникнути арешту, втекли до Бельгії восени 2017 року після спроби проголошення Каталонією незалежності.

У травні 2019 року Пучдемон та Комін були обрані депутатами Європарламенту, однак так і не змогли почати виконувати свої обов'язки через перешкоджання Іспанії. У грудні Суд ЄС постановив, що обидва політики мають право на недоторканність як обрані депутати.

Нагадаємо, в жовтні 2019 року Карлес Пучдемон, який з 2017 року переховувався в Бельгії, добровільно здався владі. Він з'явився в прокуратуру Брюсселя у супроводі своїх адвокатів.