Парламент Косова обрав нового президента

Османі обрали в третьому турі голосування в парламенті. За неї проголосував 71 зі 120 депутатів

Вйоса Османі, кандидатка від лівонаціоналістичного руху «Самовизначення» (Vetevendosje), обрана президенткою Косова.

Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Османі обрали в третьому турі голосування в парламенті. За неї проголосував 71 зі 120 депутатів.

«Опозиційні партії косовських албанців й 10 депутатів сербської національності бойкотували голосування. Представники інших нацменшин голосували за Османі, відносно уможливили її обрання своєю присутністю в парламентському залі», – зазначає ЗМІ.

Наразі «Самовизначення» займає всі ключові посади у Косові: спікером парламенту є Ґляук Конюфца, головою уряду лідер партії Альбін Курті. На виборах 14 лютого партія отримала 67 місць у парламенті.

Османі займала посаду виконуючого обовʼязки президента з 2020 року, коли суд у Гаазі заарештував лідера Косова Хашима Тачі за підозрою у військових злочинах. Також вона була представником президента в комісії, що розробила Конституцію Республіки Косово 2008 року й членом юридичної групи в Міжнародному суді ООН в Гаазі під час судового розгляду про правомірність проголошення незалежності Косова у грудні 2009.

Як відомо, колишній сербський автономний край Косово проголосив незалежність 2008 року в односторонньому порядку. Більшість країн Європейського Союзу, також Сполучені Штати Америки й Канада відразу визнали незалежну державу.

Натомість Сербія досі вважає Косово частиною своєї території. Україна не визнала Косово, так само й Росія і Китай.