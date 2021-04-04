  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Парламент Косова обрав нового президента

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Президенткою Косова стала Вйоса Османі - Парламент Косова обрав нового президента

    Президенткою Косова стала Вйоса Османі

    Османі обрали в третьому турі голосування в парламенті. За неї проголосував 71 зі 120 депутатів

    Вйоса Османі, кандидатка від лівонаціоналістичного руху «Самовизначення» (Vetevendosje), обрана президенткою Косова.

    Про це повідомляє «Радіо Свобода».

    Османі обрали в третьому турі голосування в парламенті. За неї проголосував 71 зі 120 депутатів.

    «Опозиційні партії косовських албанців й 10 депутатів сербської національності бойкотували голосування. Представники інших нацменшин голосували за Османі, відносно уможливили її обрання своєю присутністю в парламентському залі», – зазначає ЗМІ.

    Наразі «Самовизначення» займає всі ключові посади у Косові: спікером парламенту є Ґляук Конюфца, головою уряду лідер партії Альбін Курті. На виборах 14 лютого партія отримала 67 місць у парламенті.

    Османі займала посаду виконуючого обовʼязки президента з 2020 року, коли суд у Гаазі заарештував лідера Косова Хашима Тачі за підозрою у військових злочинах. Також вона була представником президента в комісії, що розробила Конституцію Республіки Косово 2008 року й членом юридичної групи в Міжнародному суді ООН в Гаазі під час судового розгляду про правомірність проголошення незалежності Косова у грудні 2009.

    Як відомо, колишній сербський автономний край Косово проголосив незалежність 2008 року в односторонньому порядку. Більшість країн Європейського Союзу, також Сполучені Штати Америки й Канада відразу визнали незалежну державу.

    Натомість Сербія досі вважає Косово частиною своєї території. Україна не визнала Косово, так само й Росія і Китай.

    Теги: політика Косово президент парламент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies