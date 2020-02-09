Партія Ле Пен просить грошей у французів



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Гроші, які вкладуть французи, підуть на фінансування політичних кампаній

У Франції ультраправа партія «Національне об’єднання» (колишній «Національний фронт») під керівництвом Марін Ле Пен оголосила про початок збору коштів громадян на фінансування своєї діяльності.

Партія має намір створити свій власний «банк демократії», повідомляє RFI.

«Ми скажемо французам: якщо вам дорога свобода політичних партій, ви повинні позичати їм гроші. Ви зробите ту роботу, яку повинні робити банки», – заявила Ле Пен.

Політик запевнила, що гроші, які вкладуть французи, підуть на фінансування політичних кампаній. Про яких саме вибори йдеться, Ле Пен не уточнила, однак раніше вона заявила про те, що боротиметься за посаду президента Франції у 2022 році.

На початку лютого стало відомо, що російська компанія «Автозапчастина» вимагає від партії повернути кредит у розмірі €9 мільйонів.

Його руху видав Перший Чесько-російський банк у 2014 році.

Після банкрутства фінансової установи борг перейшов до організації «Конті», яка перепродала його компанії «Автозапчастина».

Загальний борг партії може становити €24 мільйони. У цю суму входить €4,5 мільйона, які від «Національного об’єднання» вимагає структура батька Марін Ле Пен Жан-Марі Ле Пена. При цьому партія офіційно не заявляла, скільки грошей хочуть стягнути з неї кредитори.

Нагадаємо, Макрон не вважає Францію «проросійською» чи «антиросійською». За словами Макрона, діалог з Росією є необхідною умовою для здійснення прогресу щодо врегулювання ситуації на південному сході України.