Чумак вважає, що Укроборонпром потрібно ліквідувати



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На сьогодні за фактами зловживань в Укроборонпромі відкрито більше 500 кримінальних проваджень

Заступник генерального прокурора України Віктор Чумак вважає, що ДК «Укроборонпром» потрібно ліквідувати.

Про це він заявив в інтерв’ю «Радіо Свобода».

«Я ще коли був політиком, я казав, що Укроборонпром – це надбудова, яка не потрібна... Моя думка не змінилася. Я думаю, що ця надбудова не потрібна... Я думаю, що тут потрібно виходити на прямі контракти з Міноборони підприємств, давати можливості підприємствам бути певними підприємствами, які мають можливості бути спецекспортерами, напряму працювати з закордонними компаніями. І це все буде набагато прозоріше, зрозуміліше і відкритіше», – сказав Чумак.

Він також розповів, що на сьогодні за фактами зловживань в Укроборонпромі відкрито більше 500 кримінальних проваджень. У найближчі 2-3 місяці до суду має бути передано близько 10 з них.

«Відносно фактів, осіб, пов’язаних зі зловживанням в Укроборонпромі, на сьогодні мається більше 500 кримінальних проваджень... Я думаю, що найближчих 2-3 місяці з десяток піде (до суду кримінальних справ щодо зловживань в Укроборонпромі – ред.)», – підкреслив Чумак.

Він також зауважив, що частина справ по Укроборонпрому уже передана до суду. «Є декілька справ, наприклад, які вже передані до суду по деяких оборонних заводах щодо представників військової прийомки, які розкрадали під час військової прийомки, або приписували собі гроші, або розкрадали гроші більше ніж на 5 мільйонів гривень. Там є деякі справи, які зараз пішли. Ну, ця відома справа по керівнику, одного з заступників секретаря РНБО (Гладковському – ред.)», – розповів заступник генпрокурора.

Нагадаємо, заступник генерального прокурора України Віктор Чумак запевняє, що Офіс генерального прокурора не отримує прямих вказівок від Президента України Володимира Зеленського.