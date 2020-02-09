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    Економіка та фінанси

    Україна опинилась на 107 місці згідно рейтингу найдорожчих країн світу

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    Серед країн пострадянського простору дорожче за Україну живеться у Білорусі, Молдові і Росії - Україна опинилась на 107 місці згідно рейтингу найдорожчих країн світу
    Серед країн пострадянського простору дорожче за Україну живеться у Білорусі, Молдові і Росії

    Найдорожчою країною визнано Швейцарію

    Україна посіла 107 місце у рейтингу найдорожчих для проживання країн світу.

    Про це повідомляє журнал Ceoworld.

    У рейтингу враховували основні економічні показники, такі як індекс споживчих цін, вартість проживання, послуг таксі та інших видів транспорту, ціни в ресторанах, вартість одягу та взуття, та інші. Загалом до списку увійшли 132 країни.

    Найдорожчою країною згідно рейтингу виявилась Швейцарія.

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    «Взагалі європейські країни є помітними у переліку найдорожчих країн, — серед 20 перших у переліку позицій дев’ять з країн розташовані в Європі, п’ять — в Азії, одна — у Північній Америці, дві — на Карибах та одна — в Океанії», — йдеться у повідомленні.

    Другою найдорожчою країною є Норвегія, за нею слідують Ісландія, Японія, Данія, Багами, Люксембург, Ізраїль, Сінгапур та Південна Корея.

    США займають 20 позицію, Велика Британія — 27, а Саудівська Аравія — 57.

    Серед країн пострадянського простору дорожче за Україну живеться у Білорусі, Молдові і Росії. Менші витрати, у порівнянні з українцями, мають люди, що проживають у Вірменії, Казахстані, Азербайджані та Грузії.

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    Нагадаємо, Київ увійшов до ТОП-50 найбільш інстаграмних міст світу.

    Білорусь Росія США Південна Корея Японія Ізраїль Швейцарія гроші рейтинг Ісландія ціни Данія Норвегія Саудівська Аравія Велика Британія Україна
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