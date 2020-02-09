В Одесі чоловік викрав авто, але не зміг його завести і викликав евакуатор
Викрадач продав автомобіль на запчастини
В Одесі 38-річний чоловік за допомогою відмички проник до чужого автомобілю, а коли не зміг його завести, викликав евакуатор.
Про це повідомляє поліція Одеської області.
Про зникнення іномарки до відділення поліції повідомив її власник. Наступного дня правоохоронці затримали зловмисника і встановили місце перебування викраденої автівки.
Викрадач відразу ж продав автомобіль на запчастини. Поліцейські вилучили транспортний засіб і повернули його власнику.
«Неправомірні дії фігуранта кваліфіковані за ч.1 ст.289 (незаконне заволодіння транспортного засобу) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією цієї статті, - до п’яти років позбавлення волі», - розповів заступник начальника Портофранківського відділу поліції Костянтин Стариченко.
До слова, напередодні на Київщині поліція затримала групу іноземців, які у селі Віта Поштова розбили скло в автівці жителя столичної області, звідки викрали планшет, мобільний телефон, документи, банківські картки та гроші.