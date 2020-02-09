  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    В Одесі чоловік викрав авто, але не зміг його завести і викликав евакуатор

    • Розсилка
    В Одесі чоловік викрав авто, але не зміг його завести і викликав евакуатор

    Викрадач продав автомобіль на запчастини

    В Одесі 38-річний чоловік за допомогою відмички проник до чужого автомобілю, а коли не зміг його завести, викликав евакуатор.

    Про це повідомляє поліція Одеської області.

    Про зникнення іномарки до відділення поліції повідомив її власник. Наступного дня правоохоронці затримали зловмисника і встановили місце перебування викраденої автівки.

    Викрадач відразу ж продав автомобіль на запчастини. Поліцейські вилучили транспортний засіб і повернули його власнику.

    ug.
    Відмички, які вилучили у зловмисника

    «Неправомірні дії фігуранта кваліфіковані за ч.1 ст.289 (незаконне заволодіння транспортного засобу) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією цієї статті, - до п’яти років позбавлення волі», - розповів заступник начальника Портофранківського відділу поліції Костянтин Стариченко.

    До слова, напередодні на Київщині поліція затримала групу іноземців, які у селі Віта Поштова розбили скло в автівці жителя столичної області, звідки викрали планшет, мобільний телефон, документи, банківські картки та гроші.

    Національна поліція України кримінал Одеса гроші викрадення автомобіль
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ