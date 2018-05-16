Пашинян планує цього року провести парламентські вибори у Вірменії

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Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян

За словами Пашиняна, наразі питання позачергових виборів обговорюється

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян вважає, що позачергові парламентські вибори відбудуться вже цього року.

Про це він заявив журналістам, пише видання «Новости-Армения».

«Обговоримо це питання (про термін проведення позачергових виборів - ред.), думаю, що цього року», - заявив Пашинян.

Пашинян також відповів на питання про те, чи проголосує колишня правляча Республіканська партія Вірменії за представлену його урядом програму.

«На мій погляд, так, програма буде схвалена, і ми продовжимо працювати в нормальному режимі. Я вважаю, що хто-небудь не повинен піддаватися спокусі неправильно оцінювати політичну ситуацію», - заявив він.

Нагадаємо, 14 травня Пашинян зустрівся з Путіним і заявив про «більш тісні військові зв'язки» Вірменії з Росією.

Як відомо, Національні збори Вірменії 8 травня на спеціальному засіданні обрали єдиного кандидата Ніколу Пашиняна на посаду прем'єр-міністра. За кандидатуру Пашиняна проголосували 59 депутатів, проти висловилися 42 парламентаря.

Раніше правляча Республіканська партія Вірменії погодилася обрати на посаду прем’єр-міністра кандидата від опозиції.

Протягом останнього місяця у Вірменії проходили масштабні акції протеступроти висунення екс-президента Вірменії Сержа Саргсяна на пост прем'єр-міністра.