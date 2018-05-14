Пашинян зустрівся з Путіним і заявив про «більш тісні військові зв'язки» Вірменії з Росією

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Нікол Пашинян і Володимир Путін провели зустріч у Сочі 14 травня

За словами Пашиняна, стратегічне співробітництво Вірменії і РФ не підлягає обговоренню

Новий прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив про важливість більш тісних військових зв'язків Вірменії з Росією. Про це він заявив під час зустрічі в понеділок, 14 травня, з президентом РФ Володимиром Путіним у Сочі, передає Reuters.

«Новий прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян сказав президенту Володимиру Путіну в понеділок, що хоче продовжувати розвиток відносин з Росією у військовій сфері і, зокрема, що не можна сумніватися у важливості стратегічних зв'язків між двома країнами», - йдеться в повідомленні.

За словами Пашиняна, стратегічне співробітництво Вірменії і РФ не підлягає обговоренню й у цьому питанні є консенсус.

Нагадаємо, Національні збори Вірменії 8 травня на спеціальному засіданні обрали єдиного кандидата Ніколу Пашиняна на посаду прем'єр-міністра. За кандидатуру Пашиняна проголосували 59 депутатів, проти висловилися 42 парламентаря.

Раніше правляча Республіканська партія Вірменії погодилася обрати на посаду прем’єр-міністра кандидата від опозиції.

Протягом останнього місяця у Вірменії проходили масштабні акції протеступроти висунення екс-президента Вірменії Сержа Саргсяна на пост прем'єр-міністра.