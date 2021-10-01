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    Пентагон замовив ще шість катерів Mark VI для України

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    Mark VI &ndash; це патрульні катери малої водотоннажності, які були розроблені на базі багатоцільового катера Archangel - Пентагон замовив ще шість катерів Mark VI для України
    Mark VI – це патрульні катери малої водотоннажності, які були розроблені на базі багатоцільового катера Archangel
    фото з відкритих джерел

    На сьогоднішній день катери Mark VI перебувають на озброєнні ВМС США і берегової охорони

    Міністерство оборони Сполучених Штатів Америка замовило ще шість патрульних катерів класу Mark VI для ВМС ЗС України.

    Контракт отримала американська компанія SAFE Boats International, повідомило відомство у офіційному пресрелізі.

    Відомо, що угода вартістю $84,25 млн має опціон на ще два корпуси, а завершення виготовлення очікується на березень 2025 року.

    Роботи виконуватимуться у:

    • Такомі, штат Вашингтон (63,2%);
    • Бремертон, Вашингтон (18,7%);
    • Фріленд, штат Вашингтон (18,1%).

    Фінансування здійснюється за наданими коштами Україні як допомоги на 2020 фінансовий рік в сумі $43 706 883 (52%) та 2021 фінансовий рік у розмірі $40 547 601 (48%).

    Фінансування здійснюється за програмою сприяння посиленню обороноздатності України та вже було профінансовано за цією статтею за 2020 рік на суму у $5 463 500.

    Загалом же на це передбачено виділена фіксована сума у розмірі $19 969 119 та завершено всі роботи до грудня 2022 року.

    Mark VI – бойові патрульні катери, призначені для патрулювання прибережних морських територій. Катер має довжину по ватерлінії майже 24 метри, а найбільшу довжину 26 метрів.

    Силова установка Mk VI складається з двох дизельних двигунів багатопаливного типу з водометами й забезпечує катеру максимальну швидкість для тривалого застосування 35 вузлів і максимальну швидкість для короткочасного застосування 41 вузол. Дальність ходу нового катера на крейсерській швидкості у 30 вузлів близько 600 миль.

    Нагадаємо, що в січні 2021 року Міноборони США замовило два нових патрульних катери типу Mark VI для Військово-Морських Сил України (ВМС ЗС України).

    Раніше у міноборони США уточнили, що виділений Україні пакет військової допомоги на $125 мільйонів у межах Ініціативи підтримки України у сфері безпеки (USAI) включає зокрема два додаткові озброєні патрульні катери Mark IV «для посилення можливостей України для патрулювання й захисту своїх територіальних вод».

    Теги: США Міноборони корабель військова техніка фінансування Україна Пентагон ВМС Вашингтон флот
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    Пентагон замовив ще шість катерів Mark VI для України