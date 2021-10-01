Пентагон замовив ще шість катерів Mark VI для України

Mark VI – це патрульні катери малої водотоннажності, які були розроблені на базі багатоцільового катера Archangel

Mark VI – це патрульні катери малої водотоннажності, які були розроблені на базі багатоцільового катера Archangel

На сьогоднішній день катери Mark VI перебувають на озброєнні ВМС США і берегової охорони

Міністерство оборони Сполучених Штатів Америка замовило ще шість патрульних катерів класу Mark VI для ВМС ЗС України.

Контракт отримала американська компанія SAFE Boats International, повідомило відомство у офіційному пресрелізі.

Відомо, що угода вартістю $84,25 млн має опціон на ще два корпуси, а завершення виготовлення очікується на березень 2025 року.

Роботи виконуватимуться у:

Такомі, штат Вашингтон (63,2%);

Бремертон, Вашингтон (18,7%);

Фріленд, штат Вашингтон (18,1%).

Фінансування здійснюється за наданими коштами Україні як допомоги на 2020 фінансовий рік в сумі $43 706 883 (52%) та 2021 фінансовий рік у розмірі $40 547 601 (48%).

Фінансування здійснюється за програмою сприяння посиленню обороноздатності України та вже було профінансовано за цією статтею за 2020 рік на суму у $5 463 500.

Загалом же на це передбачено виділена фіксована сума у розмірі $19 969 119 та завершено всі роботи до грудня 2022 року.

Mark VI – бойові патрульні катери, призначені для патрулювання прибережних морських територій. Катер має довжину по ватерлінії майже 24 метри, а найбільшу довжину 26 метрів. Силова установка Mk VI складається з двох дизельних двигунів багатопаливного типу з водометами й забезпечує катеру максимальну швидкість для тривалого застосування 35 вузлів і максимальну швидкість для короткочасного застосування 41 вузол. Дальність ходу нового катера на крейсерській швидкості у 30 вузлів близько 600 миль.

Нагадаємо, що в січні 2021 року Міноборони США замовило два нових патрульних катери типу Mark VI для Військово-Морських Сил України (ВМС ЗС України).

Раніше у міноборони США уточнили, що виділений Україні пакет військової допомоги на $125 мільйонів у межах Ініціативи підтримки України у сфері безпеки (USAI) включає зокрема два додаткові озброєні патрульні катери Mark IV «для посилення можливостей України для патрулювання й захисту своїх територіальних вод».