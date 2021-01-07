Названа дата отримання Україною катерів Mark

На сьогоднішній день такі катери перебувають на озброєнні ВМС США і берегової охор

Нові кораблі коштуватимуть $20 млн

Будівництво першої партії кораблів Mark VI буде завершено до грудня 2022 року. Про це повідомляє Армія Інформ з посиланням на сайт Пентагону.

Побудує кораблі для нашої країни компанія SAFE Boats International LLC (Бремертон, штат Вашингтон). Будівництво двох катерів обійдеться в майже $20 млн.

Зазначимо, що замовником із боку США є Командування військово-морських систем, а фінансування здійснюється за програмою посилення обороноздатності України. Mark VI – це патрульні катери малої водотоннажності, які були розроблені на базі багатоцільового катера Archangel. На сьогоднішній день такі катери перебувають на озброєнні ВМС США і берегової охорони.

Нагадаємо, що США затвердили оборонний бюджет на 2021 року, де для потреб України передбачено $250 млн (більш ніж 7 млрд грн) на військову підтримку.

Додамо, що Україна підписала контракт із французькою компанією Осеан на будівництво патрульних прикордонних катерів для МВС, які посилять систему морської безпеки і охорони кордону держави.

Також США схвалили продаж Україні патрульних катерів Mark VI і супутнього устаткування.

На початку січня повідомлялося, що українські військові моряки найближчими днями відправляться до США, де проходитимуть 10-тижневий курс з освоєння катерів класу Island.