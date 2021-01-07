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    Названа дата отримання Україною катерів Mark

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    <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><span lang="uk-UA">На сьогоднішній день </span><span lang="uk-UA">такі</span><span lang="uk-UA"> катери </span><span lang="uk-UA">перебувають</span><span lang="uk-UA"> на озброєнні ВМС США і берегової охор - Названа дата отримання Україною катерів Mark

    На сьогоднішній день такі катери перебувають на озброєнні ВМС США і берегової охор

    Фото: 112.ua

    Нові кораблі коштуватимуть $20 млн

    Будівництво першої партії кораблів Mark VI буде завершено до грудня 2022 року. Про це повідомляє Армія Інформ з посиланням на сайт Пентагону.

    Побудує кораблі для нашої країни компанія SAFE Boats International LLC (Бремертон, штат Вашингтон). Будівництво двох катерів обійдеться в майже $20 млн.

    Зазначимо, що замовником із боку США є Командування військово-морських систем, а фінансування здійснюється за програмою посилення обороноздатності України. Mark VI – це патрульні катери малої водотоннажності, які були розроблені на базі багатоцільового катера Archangel. На сьогоднішній день такі катери перебувають на озброєнні ВМС США і берегової охорони.

    Нагадаємо, що США затвердили оборонний бюджет на 2021 року, де для потреб України передбачено $250 млн (більш ніж 7 млрд грн) на військову підтримку.

    Додамо, що Україна підписала контракт із французькою компанією Осеан на будівництво патрульних прикордонних катерів для МВС, які посилять систему морської безпеки і охорони кордону держави.

    Також США схвалили продаж Україні патрульних катерів Mark VI і супутнього устаткування.

    На початку січня повідомлялося, що українські військові моряки найближчими днями відправляться до США, де проходитимуть 10-тижневий курс з освоєння катерів класу Island.

    Теги: МВС США бюджет армія фінансування Україна ВМС Вашингтон
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