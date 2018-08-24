Перед посольством РФ у Литві відкрили сквер імені Нємцова



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Міська рада Вільнюса ухвалила рішення про перейменування скверу ще в травні

У столиці Литви Вільнюсі перед посольством Російської Федерації відкрили сквер на честь вбитого російського опозиціонера Бориса Нємцова. Про це повідомляє DW.

На відкритті були присутні міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс, мер Вільнюса Ремігіюс Шімашюс, а також деякі російські політики й родичі Бориса Нємцова.

«Цей сквер названий ім'ям Бориса Нємцова не тільки тому, що Нємцов був великим другом Литви, а й тому що цінності, за які він боровся – мир, демократія, права людини, свобода, – це універсальні цінності. І всі ми хочемо жити в світі, де переважають ці цінності», – заявив під час церемонії мер Вільнюса.

Зазначається, що міська рада Вільнюса ухвалила рішення про перейменування скверу ще в травні, а в червні цього року в Вільнюсі біля російського посольства було відкрито меморіальну табличку з назвою скверу.

Посольство РФ розташоване у Жверінасі – історичному районі литовської столиці, що на північному заході від центральної частини міста.

Нагадаємо, раніше у Вашингтоні площу перед посольством Росії назвали на честь Нємцова.

Як відомо, російського опозиційного політика Бориса Нємцова вбили 27 лютого 2015 року на Великому Москворецькому мосту. Торік суд визнав винними у злочині п'ятьох людей. Московський окружний військовий суд визнав винними у злочині п’ятьох людей. Зокрема безпосереднього виконавця вбивства Заура Дадаева, Анзора Губашева, який забрав вбивцю з місця злочину, його брата Шадіда, Темірлана Ескерханова, який стежив за Нємцовим та Хамзат Баха, який допомагав у підготовці. Їх засудили до позбавлення волі терміном від 11 до 20 років. Замовника вбивства Нємцова і досі не встановлено.