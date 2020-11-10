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    У світі

    Перемир'я в Карабасі: Алієв заявив про спільну миротворчу місію Росії і Туреччини

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    <p>Президент Азербайджану Ільхам Алієв назвав досягнуті домовленості &laquo;перемогою в карабаській війні&raquo;</p> - Перемир'я в Карабасі: Алієв заявив про спільну миротворчу місію Росії і Туреччини

    Президент Азербайджану Ільхам Алієв назвав досягнуті домовленості «перемогою в карабаській війні»

    Скріншот з виступу Алієва

    Кількість турецьких військових поки не оголошено

    Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що до складу миротворчої місії у Нагірному Карабасі увійде російський і турецький контингент.

    Про це він заявив у зверненні до народу.

    У той же час, кількість турецьких військових поки не оголошено.

    Алієв заявив, що угода відповідає інтересам народів як Азербайджану, так і Вірменії. Також він назвав досягнуті домовленості «перемогою в карабаській війні».

    Варто зазначити, що у тесті мирної угоди щодо Карабаху немає згадок про турецьких миротворців.

    Натомість цієї ночі російські «миротворці» висунулися в Нагірний Карабах. Всього буде задіяно 1 960 військових, 90 бронетранспортерів і 380 одиниць техніки.

    Нагадаємо, прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян підписав з президентами Азербайджану та Росії Ільхамом Алієвим і Володимиром Путіним угоду про припинення бойових дій в Нагірному Карабасі.

    Згідно з документом, Росія, зокрема, розгорне у регіоні «миротворчий контингент» щонайменше на п’ять років.

    Зазначимо, прем'єр Вірменії назвав текст заяви «неймовірно болючим» особисто для нього і для всіх вірмен.

    Після цього у Єревані розпочалися акції протесту: протестувальники увірвалися в будівлю уряду країни, де вибили скло і зірвали табличку з кабінету Пашиняна.

    Також демонстранти попрямували до особняка прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна.

    Нагадаємо, з 27 вересня триває загострення конфлікту у Карабасі. Тоді Азербайджан заявив про початок військової операції на всій лінії зіткнення в зоні карабаського конфлікту у відповідь на «провокації Вірменії». У відповідь Вірменія заявила про напад на невизнану Нагірно-Карабаської республіку з боку Азербайджану.

    Туреччина Росія Азербайджан Ільхам Алієв Вірменія Нагірний Карабах миротворці миротворча місія президент
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