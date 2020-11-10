Протестувальники в Єревані попрямували до маєтку Пашиняна

Демонстранти не згодні з підписанням угоди щодо Нагірного Карабаху

Протестувальники в Єревані попрямували до особняка прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна після його заяви про підписання угоди щодо Нагірного Карабаху.

Про це повідомляють вірменські ЗМІ.

Зазначається, що люди під будівлею уряду скандують, що направляються до особняка прем'єра. Раніше протестувальники увірвалися в будівлю уряду країни, де вибили скло і зірвали табличку з кабінету Пашиняна.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян підписав з президентами Азербайджану та Росії Ільхамом Алієвим і Володимиром Путіним угоду про припинення бойових дій в Нагірному Карабасі.

Згідно з документом, Росія, зокрема, розгорне у регіоні «миротворчий контингент» щонайменше на п’ять років.

Зазначимо, прем'єр Вірменії назвав текст заяви «неймовірно болючим» особисто для нього і для всіх вірмен.

Напередодні армія Азербайджану зайняла ще кілька сіл в Нагірному Карабасі.

Раніше прессекретар очільника невизнаного Нагірного Карабаху Ваграм Погосян заявив, що вірменська армія втратила контроль над містом Шуша. Крім того він заявив, що армія Азербайджану підійшла впритул до Степанакерта.

Також 9 листопада Азербайджан визнав, що збив російський гвинтокрил. У Баку заявили, що політ російського гелікоптера проходив у темний час доби, на малій висоті, поза зоною радарного виявлення ППО, а військові вертольоти Росії раніше не були помічені в зазначеному районі.

Нагадаємо, з 27 вересня триває загострення конфлікту у Карабасі. Тоді Азербайджан заявив про початок військової операції на всій лінії зіткнення в зоні карабаського конфлікту у відповідь на «провокації Вірменії». У відповідь Вірменія заявила про напад на невизнану Нагірно-Карабаської республіку з боку Азербайджану.