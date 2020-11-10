«Де зрадник Пашинян?»: у будівлю уряду Вірменії увірвалися демонстранти

«Де Нікол, де цей зрадник?», – кричать демонстранти

Кілька десятків людей громлять в будівлі двері, вікна та зірвали табличку з особистого кабінету прем'єр-міністра Пашиняна

У центрі Єревана розпочалася акція проти припинення війни з Азербайджаном у Нагірному Карабасі, у будівлю уряду Вірменії увірвалися демонстранти.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Кілька десятків людей громлять в будівлі двері, вікна та зірвали табличку з особистого кабінету прем'єр-міністра Пашиняна.

«Де Нікол, де цей зрадник?», – кричать демонстранти.

На акції також лунають образи і вимоги негайної відставки Пашиняна. Будівлю уряду Вірменії оточила поліція.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян підписав з президентами Азербайджану та Росії Ільхамом Алієвим і Володимиром Путіним угоду про припинення бойових дій в Нагірному Карабасі.

Згідно з документом, Росія, зокрема, розгорне у регіоні «миротворчий контингент» щонайменше на п’ять років.

Зазначимо, прем'єр Вірменії назвав текст заяви «неймовірно болючим» особисто для нього і для всіх вірмен.

Напередодні армія Азербайджану зайняла ще кілька сіл в Нагірному Карабасі.

Раніше прессекретар очільника невизнаного Нагірного Карабаху Ваграм Погосян заявив, що вірменська армія втратила контроль над містом Шуша. Крім того він заявив, що армія Азербайджану підійшла впритул до Степанакерта.

Також 9 листопада Азербайджан визнав, що збив російський гвинтокрил. У Баку заявили, що політ російського гелікоптера проходив у темний час доби, на малій висоті, поза зоною радарного виявлення ППО, а військові вертольоти Росії раніше не були помічені в зазначеному районі.

Нагадаємо, з 27 вересня триває загострення конфлікту у Карабасі. Тоді Азербайджан заявив про початок військової операції на всій лінії зіткнення в зоні карабаського конфлікту у відповідь на «провокації Вірменії». У відповідь Вірменія заявила про напад на невизнану Нагірно-Карабаської республіку з боку Азербайджану.