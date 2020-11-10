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    Росія почала відправку «миротворців» у Нагірний Карабах

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    Росія залучить до так званої миротворчої операції 1 960 військових - Росія почала відправку «миротворців» у Нагірний Карабах
    Росія залучить до так званої миротворчої операції 1 960 військових
    Скріншот з відео

    Командування миротворчих сил РФ розгортається в районі столиці Карабаху Степанакерта

    Російські «миротворці» висунулися в Нагірний Карабах.

    Про це вночі 10 листопада повідомляє «Риа Новости» з посиланням на міноборони Росії.

    Зазначається, що основу так званого миротворчого контингенту Росії складуть підрозділи Центрального військового округу РФ.

    Всього задіяно 1 960 військових, 90 бронетранспортерів і 380 одиниць техніки.

    Командування миротворчих сил РФ розгортається в районі столиці Карабаху Степанакерта. Спостережні пости будуть виставлені вздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабасі і вздовж Лачинського коридору.

    Варто зазначити, що президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив у відеозверненні, що окрім російських миротворців до вирішення конфлікту у Карабасі залучать миротворчий контингент з Туреччини.

    Нагадаємо, прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян підписав з президентами Азербайджану та Росії Ільхамом Алієвим і Володимиром Путіним угоду про припинення бойових дій в Нагірному Карабасі.

    Згідно з документом, Росія, зокрема, розгорне у регіоні «миротворчий контингент» щонайменше на п’ять років.

    Зазначимо, прем'єр Вірменії назвав текст заяви «неймовірно болючим» особисто для нього і для всіх вірмен.

    Після цього у Єревані розпочалися акції протесту: протестувальники увірвалися в будівлю уряду країни, де вибили скло і зірвали табличку з кабінету Пашиняна.

    Також демонстранти попрямували до особняка прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна.

    Нагадаємо, з 27 вересня триває загострення конфлікту у Карабасі. Тоді Азербайджан заявив про початок військової операції на всій лінії зіткнення в зоні карабаського конфлікту у відповідь на «провокації Вірменії». У відповідь Вірменія заявила про напад на невизнану Нагірно-Карабаської республіку з боку Азербайджану.

    Росія армія Міноборони РФ Азербайджан військові Нагірний Карабах миротворці
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