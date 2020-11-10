Росія почала відправку «миротворців» у Нагірний Карабах

Росія залучить до так званої миротворчої операції 1 960 військових

Командування миротворчих сил РФ розгортається в районі столиці Карабаху Степанакерта

Російські «миротворці» висунулися в Нагірний Карабах.

Про це вночі 10 листопада повідомляє «Риа Новости» з посиланням на міноборони Росії.

Зазначається, що основу так званого миротворчого контингенту Росії складуть підрозділи Центрального військового округу РФ.

Всього задіяно 1 960 військових, 90 бронетранспортерів і 380 одиниць техніки.

Командування миротворчих сил РФ розгортається в районі столиці Карабаху Степанакерта. Спостережні пости будуть виставлені вздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабасі і вздовж Лачинського коридору.

Варто зазначити, що президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив у відеозверненні, що окрім російських миротворців до вирішення конфлікту у Карабасі залучать миротворчий контингент з Туреччини.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян підписав з президентами Азербайджану та Росії Ільхамом Алієвим і Володимиром Путіним угоду про припинення бойових дій в Нагірному Карабасі.

Згідно з документом, Росія, зокрема, розгорне у регіоні «миротворчий контингент» щонайменше на п’ять років.

Зазначимо, прем'єр Вірменії назвав текст заяви «неймовірно болючим» особисто для нього і для всіх вірмен.

Після цього у Єревані розпочалися акції протесту: протестувальники увірвалися в будівлю уряду країни, де вибили скло і зірвали табличку з кабінету Пашиняна.

Також демонстранти попрямували до особняка прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна.

Нагадаємо, з 27 вересня триває загострення конфлікту у Карабасі. Тоді Азербайджан заявив про початок військової операції на всій лінії зіткнення в зоні карабаського конфлікту у відповідь на «провокації Вірменії». У відповідь Вірменія заявила про напад на невизнану Нагірно-Карабаської республіку з боку Азербайджану.