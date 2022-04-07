Під російський центр у Болгарії принесли «взуття жертв війни в Україні» (фото)

Активісти в Софії провели акцію на підтримку України

У столиці Болгарії Софії пройшла чергова багаточисельна хода на підтримку України. Про це повідомив кореспондент «Главкома».

Акція під назвою «Ми не нейтральні» була організована для вшанування пам’яті жертв масового вбивства мирного українського населення російськими окупаційними військами. Організаторами виступили місцеві болгарські активісти.

«Ми не можемо залишатися нейтральними як держава. Ми повинні допомогти Україні захистити своїх дітей від цієї безпрецедентної агресії, в тому числі за допомогою військово-оборонної допомоги. Ми як громадяни пов’язуємо позицію нейтралітету та невтручання зі співучастю з агресором. Українці нині борються не лише за свою незалежність, не лише з агресором, який вторгся на їхню суверенну територію, але й за всю Європу, включаючи Болгарію. Те, що відбувається в Україні, якщо воно зараз не припиниться, з часом може призвести до того, що ми, болгари, можемо бути наступними і проситимемо допомоги, а нам її хтось не даватиме», - розповіли організатори заходу.

Хода розпочалась від собору «Св. Олександр Невський», прослідувала повз будівлю російського культурно-інформаційного центру і завершилась перед пам'ятником радянській армії.

Під час ходи її учасники співали державний гімн України, а також скандували: «Слава Україні – героям слава», «Слава нації – смерть ворогам», «Слава ЗСУ», «Путін – х@йло» та «русский корабль – іди на х@й».

Біля російського культурно-інформаційного центру учасники ходи зробили зупинку для того, щоб залишили старе взуття в честь жертв російського вторгнення в Україну. Під час цього вони також скандували: «Вбивці» та «Путін – фашист».

Напередодні в Софії відбулась малочисельна акція протесту із закликом до нейтралітету Болгарії щодо війни в Україні, організована проросійською опозиційною партією «Відродження» під назвою «Окупанти – геть». Однак організатори вимагали, щоб не російська армія залишила Україну, а США вивели свої війська та військову техніку з Болгарії, а Болгарія – вийшла з НАТО.

Багато демонстрантів відкрито підтримали російську агресію проти України, зокрема тримаючи плакати з «потужною моральною та духовною підтримкою братньої Росії», російські прапори та знак «Z», який російські окупаційні війська використовують в Україні.

Раніше в найбільших містах Болгарії пройшли марші в підтримку України.