РФ хоче роздавати російським родинам депортованих із України дітей

Росія всупереч Женевській Конвенції депортує цивільне населення України

Російська влада готує зміни до законодавства, які дозволять росіянам усиновлювати українських дітей за спрощеною процедурою. Дітей, які вивезені на тимчасово окуповані території так званих ДНР, ЛНР і РФ, хочуть роздавати російським родинам. Інформація про це надходить до радниці-уповноваженої президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’ї Герасимчук.

На своїй сторінці у Facebook вона процитувала російські ЗМІ дописи про «усыновление сирот с Донбасса российскими семьями»: «Нам предстоит внести целый ряд поправок и в российские законы, и в законодательство народных республик. Над этим будут работать сенаторы, депутаты Госдумы. До 13 апреля сформируем «дорожную карту»... Сейчас пока действует временная схема, с оформлением временного опекунства. Пока ехал сегодня в Донецк из Луганска, позвонили четверо моих знакомых, готовых взять к себе ребенка с Донбасса».

Герасимчук зазначила, що таке усиновлення - це порушення прав дитини.

«Зокрема, це порушує норми Конвенції ООН про права дитини. А примусова депортація цивільного населення (в даному випадку дітей ніхто не питав про бажання переселення) заборонена Женевською Конвенцією від 1949 року. Згідно з вимогами ст.283 Сімейного кодексу України усиновлення іноземними громадянами дітей-громадян України має відбуватися за згодою центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері усиновлення та захисту прав дітей. В Україні таким органом є Національна соціальна сервісна служба України. Усиновлення іноземцями без погодження з офіційними органами України є незаконним. В 2014 році Росією вже реалізовувався проєкт «Поїзд надії» - з Москви в різні регіони Росії відправлявся спеціальний потяг з охочими усиновити дитину. В тому ж таки 2014 році такий потяг приїжджав в окуповані Росією Севастополь і Сімферополь», - повідомила Герасимчук.

Вона спільно з омбудсманом Людмилою Денісовою та Офісом генерального прокурора об’єднують зусилля задля запобігання цьому протиправному злочину.