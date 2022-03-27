У найбільших містах Болгарії пройшли марші в підтримку України (фото)

Тисячі мітингувальників зібралися у великих містах Болгарії

У найбільших містах Болгарії пройшли марші в підтримку України. Про це повідомляє кореспондент «Главкома» з посиланням на Bulgaria on Air.

Тисячі мітингувальників зібралися у Пловдиві, Варні, Бургасі та Велико Тирново. На знак солідарності з українським народом лунали заклики припинити військовий конфлікт.

Сотні жителів Пловдива заповнили головну вулицю міста українськими прапорами та закликами «Ні війні» та «Стоп, Путін». Разом з українцями на акції протесту були десятки болгар, які були солідарними з українським народом і закликали припинити війну.

Демонстрації також відбулися у Варні. Після мирної ходи від Ратуші до Оперного театру гості міста та українці, які шукають притулку в Болгарії, вшанували пам’ять про жертв війни хвилиною мовчання.

У Бургасі площу перед пам’ятником Альоші (радянському воїну-визволителю – ред.) заповнили дитячими іграшками, взуттям та квітами.

«Наші діти не ходять до школи, тому що ми змушені тікати. Ми вдячні Болгарії за допомогу. Ви нас підтримуєте, а ми хочемо додому», – сказала українка в Бургасі.

«Те, що ми росіяни, не означає, що ми підтримуємо те, що робить Путін. Те, що відбувається в Україні, має припинитися. Це жах і катастрофа», – сказав росіянин під час акції протесту в Бургасі.

У Велико-Тирново також відбулася хода, а в Софії волонтери збирали пожертви для біженців з України в «Музеї сучасного мистецтва».

Раніше в четвер, багатотисячна хода в підтримку України пройшла в столиці Болгарії Софії.

Хода була організована декількома волонтерами через соціальну мережу Facebook. Гаслом ходи було: «Друзі, прийшов час й Болгарії вийти на великий марш на підтримку суверенної України»!

За словами організаторів, мотивом до проведення ходи було їх незадоволення тим, що голос проросійських партій та їхніх активістів у Болгарії виявився сильнішим за голос людей, які засуджують війну та дії Путіна.

Учасники ходи пройшли центральною частиною міста, розмахуючи прапорами України та Болгарії та ЄС. Також вони несли банери з написами: «Збережемо Україну, припинимо там насильство», «Зупинимо вбивства мирних жителів та руйнування їхніх домівок», «Врятуймо людей від спраги, голоду та холоду», «Врятуймо поранених», «Зупинимо божевілля під назвою війна», «Повна підтримка України». Крім цього вони розгорнули великий плакат із закликом до російського президента: «Путін, в ім'я людства, зупини війну».