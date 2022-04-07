  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Невідомий напав на нобелівського лауреата у Росії (фото)

    Невідомий напав на нобелівського лауреата у Росії (фото)
    фото: t.me/novaya_pishet

    Усе купе облите олійною фарбою з ацетоном

    Невідомий напав на головного редактора російського видання «Новая газета» та лауреата Нобелівської премії миру Дмитра Муратова прямо у вагоні потяга. Про це повідомляє «Нова газета» у Телеграм.

    «Облили усе купе олійною фарбою з ацетоном. Очі страшенно печуть. Поїзд Москва-Самара. Олійний запах по всьому вагоні. Відправлення затримано вже на 30 хвилин. Спробую вмитися. Він вигукнув: «Муратов, ось тобі за наших пацанів», – розповів головний редактор «Нової».

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    Невідомий напав на нобелівського лауреата у Росії (фото)
    Невідомий напав на нобелівського лауреата у Росії (фото)

    Як раніше повідомлялося, російське видання «Новая газета» повідомило про припинення роботи. Це відбулося через добу після інтерв’ю з українським президентом Володимиром Зеленським, яке брав, у тому числі представник цього видання.

    Теги: росія окупанти війна напад Україна журналіст окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Невідомий напав на нобелівського лауреата у Росії (фото)