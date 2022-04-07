Невідомий напав на нобелівського лауреата у Росії (фото)

Усе купе облите олійною фарбою з ацетоном

Невідомий напав на головного редактора російського видання «Новая газета» та лауреата Нобелівської премії миру Дмитра Муратова прямо у вагоні потяга. Про це повідомляє «Нова газета» у Телеграм.

«Облили усе купе олійною фарбою з ацетоном. Очі страшенно печуть. Поїзд Москва-Самара. Олійний запах по всьому вагоні. Відправлення затримано вже на 30 хвилин. Спробую вмитися. Він вигукнув: «Муратов, ось тобі за наших пацанів», – розповів головний редактор «Нової».

Як раніше повідомлялося, російське видання «Новая газета» повідомило про припинення роботи. Це відбулося через добу після інтерв’ю з українським президентом Володимиром Зеленським, яке брав, у тому числі представник цього видання.