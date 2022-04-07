Кремль визнав великі втрати у війні проти України

Пєсков не став називати конкретні цифри

Представники окупаційної влади визнали великі втрати російської армії у війні проти України. Однак називати конкретні цифри не стали. Про це завив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков Пєскова телеканалу Sky News.

«Так, у нас значні втрати, це величезна трагедія для нас», сказав Пєсков, відповідаючи на запитання журналіста про втрати російської армії.

Представник Кремля відмовився визнати, що втрата тисяч солдатів, шести генералів і сотні танків є приниженням для Росії. За його словами, це «неправильне розуміння подій».

Пєсков також прокоментував відступ російської армії від Києва і Чернігова. Він назвав це «жестом доброї волі» під час переговорів України і Росії. Прессекретар також висловив готовність продовжувати діалог.

Нагадаємо, станом на 5 квітня втрати особового складу ворога склали приблизно 18 500 осіб. Як повідомлялося, ЗСУ знищили «елітний» підрозділ військ окупанта. Також на Харківщині військові відправили ворожий танк у підводне плавання.