  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Кремль визнав великі втрати у війні проти України

    Пєсков назвав відступ російської армії від Києва і Чернігова &laquo;жестом доброї волі&raquo; - Кремль визнав великі втрати у війні проти України
    Пєсков назвав відступ російської армії від Києва і Чернігова «жестом доброї волі»
    фото з відкритих джерел

    Пєсков не став називати конкретні цифри

    Представники окупаційної влади визнали великі втрати російської армії у війні проти України. Однак називати конкретні цифри не стали. Про це завив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков Пєскова телеканалу Sky News.

    «Так, у нас значні втрати, це величезна трагедія для нас», сказав Пєсков, відповідаючи на запитання журналіста про втрати російської армії.

    Представник Кремля відмовився визнати, що втрата тисяч солдатів, шести генералів і сотні танків є приниженням для Росії. За його словами, це «неправильне розуміння подій».

    Пєсков також прокоментував відступ російської армії від Києва і Чернігова. Він назвав це «жестом доброї волі» під час переговорів України і Росії. Прессекретар також висловив готовність продовжувати діалог.

    Нагадаємо, станом на 5 квітня втрати особового складу ворога склали приблизно 18 500 осіб. Як повідомлялося, ЗСУ знищили «елітний» підрозділ військ окупанта. Також на Харківщині військові відправили ворожий танк у підводне плавання.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Кремль визнав великі втрати у війні проти України