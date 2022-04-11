  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Підрозділ ФСБ, який займався розвідкою щодо України, «зачистили» – Bellingcat

    Підрозділ ФСБ, який займався розвідкою щодо України, «зачистили» – Bellingcat
    фото з відкритих джерел

    «Чистка» також торкнулась 150 офіцерів, які є співробітниками служби

    У п’ятій службі ФСБ Росії відбулась «чистка» серед співробітників, які займалися розвідкою та аналітикою щодо України та постачали президенту РФ Путіну відповідну інформацію. Про це заявив журналіст-розслідувач із команди Bellingcat Христо Грозєв в інтерв'ю російському опозиційному каналу «Популярна політика».

    За його словами, зокрема, колишнього керівника п’ятої служби ФСБ генерал-полковника Сергія Бесіду перевели до СІЗО. Зокрема, це підтверджує той факт, що його телефон відключений вже два тижні.

    Відповідно до даних журналіста, «чистка» також торкнулась 150 офіцерів, які є співробітниками служби.

    «Можу сказати, що значна частина з них, якщо не заарештована, то точно не працює вже у ФСБ. Чистка точно пройшла. Через пару днів сподіваюся, що зможемо опублікувати щось конкретніше про долю цих людей», - розповів Грозєв.

    Нагадаємо, ц ніч проти неділі, 3 квітня, згоріли автомобілі, які належали співробітникам Центру спеціального призначення Федеральної служби безпеки Росії.

    Теги: росія окупанти ФСБ війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Підрозділ ФСБ, який займався розвідкою щодо України, «зачистили» – Bellingcat