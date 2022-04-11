Підрозділ ФСБ, який займався розвідкою щодо України, «зачистили» – Bellingcat

«Чистка» також торкнулась 150 офіцерів, які є співробітниками служби

У п’ятій службі ФСБ Росії відбулась «чистка» серед співробітників, які займалися розвідкою та аналітикою щодо України та постачали президенту РФ Путіну відповідну інформацію. Про це заявив журналіст-розслідувач із команди Bellingcat Христо Грозєв в інтерв'ю російському опозиційному каналу «Популярна політика».

За його словами, зокрема, колишнього керівника п’ятої служби ФСБ генерал-полковника Сергія Бесіду перевели до СІЗО. Зокрема, це підтверджує той факт, що його телефон відключений вже два тижні.

Відповідно до даних журналіста, «чистка» також торкнулась 150 офіцерів, які є співробітниками служби.

«Можу сказати, що значна частина з них, якщо не заарештована, то точно не працює вже у ФСБ. Чистка точно пройшла. Через пару днів сподіваюся, що зможемо опублікувати щось конкретніше про долю цих людей», - розповів Грозєв.

Нагадаємо, ц ніч проти неділі, 3 квітня, згоріли автомобілі, які належали співробітникам Центру спеціального призначення Федеральної служби безпеки Росії.