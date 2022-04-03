Під Москвою згоріли автівки співробітників ФСБ (відео)

Останніми днями частішають випадки умисного підпалу автомобілів російських військових

У ніч проти неділі, 3 квітня, згоріли автомобілі, які належали співробітникам Центру спеціального призначення Федеральної служби безпеки Росії. Це військова частина 35690, Балашиха Московської області. Про це повідомив журналіст Денис Казанський.

За його словами, джерела, наближені до української розвідки, повідомили, що власниками автівок були представники керівного складу ЦСП ФСБ. На відео, яке оприлюднив журналіст, видно, що одночасно загорілися як мінімум чотири автомобілі.

«Останніми днями частішають випадки умисного підпалу автомобілів російських військових та чиновників. Зокрема, нещодавно горіли автомобілі військовослужбовців 95 бригади (Горєлово, Ленінградська область) та 82 радіотехнічної бригади (Вязьма, Смоленська область). Російські військові повідомляють про погрози фізичної розправи, у випадку, якщо вони погодяться брати участь у війні проти України», – пише Казанський.

Раніше повідомлялося, що після двох тижнів війни президент Росії Володимир Путін розпочав репресії проти свого улюбленого відомства – ФСБ. Про це писала «Медуза» з посиланням на розповідь журналістів Андрія Солдатова і Ірини Бороган.

За твердженням журналістів, під удар потрапила так звана 5-та служба ФСБ. Її керівництво, за твердженням джерел Солдатова та Бороган, відправлено під домашній арешт. Офіційно підтверджень цієї інформації немає.