Окупанти обстріляли кожне місто Луганщини, атаку під Золотим відбито

ЗСУ знищили п’ять танків, вісім одиниць броньованої техніки, шість військових автомобілів та вісім артилерійських систем противника

На Луганщині російські окупанти обстріляли кожне місто, не зашилось уцілілих об’єктів критичної та будь-якої іншої інфраструктури. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

За його словами, у росіян є інформатори, які наводять вогонь на магазини з людьми та склади із харчами. «Тому кожний обстріл житлового фонду – це цілеспрямований теракт. «Руський мир», який залишає без житла. Росіяни штурмували район Золотого – відійшли і почали палити по домівках», – повідомив Гайдай.

Також зазнали пошкоджень багатоповерхівки та приватні будинки в Лисичанську, Сєвєродонецьку, Золотому, Кремінній. «На Кремінщині через обстріли зайнялися гектари сухої трави, що додало роботи рятувальникам», – поінформував Гайдай.

У Сєвєродонецьку зруйновано приватну клініку та школу, в Золотому – спортивний об’єкт.

«У той же час на лінії фронту Луганщини та Донеччини відбито чотири атаки ворога – знищено п’ять танків, вісім одиниць броньованої техніки, шість військових автомобілів та вісім артилерійських систем противника», – повідомив Гайдай.

Як повідомлялося, 10 квітня росіяни знову вгатили ракетами по Сєвєродонецьку та майже повністю знищили місто.

Кількома днями раніше окупаційні війська з артилерії обстріляли Сєвєродонецьк, у місті згоріли 10 багатоповерхівок.