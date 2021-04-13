Після Brexit. Банк Англії обговорює створення цифрового фунта

Цифровий фунт стерлінгів має повернути Великій Британії статус впливового фінансового центру, вважають в Банку Англії

Банк Англії обговорює створення цифрового фунта, заявив Reuters директор аналітичного центру CityUnited Project Деніел Ходсон, передає finclub.net.

«На даний момент Банк Англії обговорює ідею створення цифрового фунта, однак це завдання має бути найпріоритетнішим, оскільки за цією технологією майбутнє, і вона принесе інші вигоди, такі як регулювання в реальному часі для скорочення витрат», – зазначив він.

На думку Ходсона, цифрова валюта Банку Англії значно посилить впливовість британського ринку капіталів у світі після виходу країни зі складу Євросоюзу, що відбулося 31 грудня 2020 року.

«Цифрова валюта центробанку (CBDC) має стати фундаментальною основою конкурентоспроможності Лондона після Brexit», – наголосив він.

Днями CityUnited представила уряду країни 24 рекомендації щодо реформування ринку фінансових послуг. У компанії наголошують, зокрема, що цифровий фунт стерлінгів здатен надати безліч переваг, серед яких більш оперативне регулювання фінансового ринку, скорочення поточних бюджетних витрат, повний контроль за обігом валюти, можливість збирати і розподіляти податки в режимі реального часу тощо.

Водночас Банк Англії поки не повідомляє термінів прийняття будь-якого рішення.

Великобританія покинула ЄС в ніч на 1 лютого 2020 року. 1 січня 2021 року закінчився діяв після здійснення Brexit перехідний період, протягом якого на Сполучене Королівство поширювалися всі європейські норми.

Нагадаємо, британський експорт продовольства в ЄС впав на 40% після Brexit.