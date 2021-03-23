Британці почали відчувати наслідки Brexit

Британський експорт продовольства в ЄС впав на 40%

Показники експорту товарів з Великої Британії в країни Європейського союзу знизилися в січні на 40,7% внаслідок завершення перехідного періоду після Brexit 31 грудня 2020 року.

Про це йдеться в щомісячному звіті Національної статистичної служби Сполученого Королівства (ONS)

Це стало найбільшим падінням більш ніж за 20 років.

Найбільше постраждали поставки живих тварин (-60%), в тому числі експорт риби і молюсків в річному вираженні скоротився на 83%.

Відзначається, що імпорт з ЄС також значно скоротився – на 28,8% в порівнянні з даними за попередній місяць.

«Наявні показники свідчать про те, що падіння обсягів торгівлі в січні може бути пов'язано із закінченням перехідного періоду»,– підкреслюється в доповіді ONS.

У зв'язку з цим загальні показники британського експорту в січні знизилися на 19,3%, а імпорту - на 21,6%, що стало найбільшим падінням з 1997 року, коли служба стала вести подібну статистику.

ВВП Великобританії в січні на цьому тлі скоротився на 2,9% в порівнянні з груднем 2020 року.

Великобританія покинула ЄС в ніч на 1 лютого 2020 року. 1 січня 2021 року закінчився діяв після здійснення Brexit перехідний період, протягом якого на Сполучене Королівство поширювалися всі європейські норми.