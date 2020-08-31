Північна Македонія затвердила новий уряд на чолі з соціал-демократами



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Партія Заєва набрала найбільше голосів на парламентських виборах 15 липня

Зоран Заєв повернувся на посаду прем’єр-міністра після того, як у липні його партія з незначною перевагою перемогла правих суперників

Парламент Північної Македонії затвердив нову коаліцію на чолі з соціал-демократами та склад нового уряду.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

«Голосування, що відбулося 30 серпня, повертає Зорана Заєва на посаду прем’єр-міністра після того, як у липні його партія з незначною перевагою перемогла правих суперників. Коаліція включає владну партію, Соціал-демократичний союз Македонії, та найбільшу політичну силу, що представляє етнічну албанську меншину. Нова коаліція має 62 голоси в парламенті зі 120 депутатів», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що партія Заєва набрала найбільше голосів на парламентських виборах 15 липня, але не отримала достатньо місць для самостійного формування уряду.

Заєв заявив, що затвердження нового уряду принесе «період порядку, справедливості та дисципліни».

За його словами, пріоритетами є судова влада, економіка, освіта, адміністрування та навколишнє середовище. Заєв також пообіцяв боротися з пандемією коронавірусної інфекції та протистояти злочинності та корупції.

Депутати від опозиції залишили парламент після голосування і не брали участі в церемонії присяги. Вони заявили, що урядова програма не має чітких цілей і не передбачає необхідних реформ.

Як відомо, у березні Північна Македонія та Албанія отримали схвалення розпочати переговори про членство в ЄС, але цей процес так і не розпочався. Під час відеосаміту 6 травня лідери ЄС підтвердили «однозначну підтримку європейської перспективи» для країн Західних Балкан, але в заключній декларації не було згадок про часові рамки вступу країн регіону до блоку.