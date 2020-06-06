Ще одна країна зробила крок до членства у ЄС



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Політичні партії Албанії досягли консенсусу щодо виборчої реформи, яка має гарантувати проведення вільних та чесних виборів

В ОСБЄ закликали до якнайшвидшого прийняття змін парламентом

Політичні партії Албанії досягли згоди щодо виборчої реформи, що було ключовою умовою для початку перемовин про вступ до ЄС.

Про це повідомляє AP.

Політичні партії Албанії у п’ятницю, 5 червня, досягли консенсусу щодо виборчої реформи, яка має гарантувати проведення вільних та чесних виборів. Це було головною умовою для початку перемовин про членство країни у ЄС.

У нових домовленостях йдеться про електронну ідентифікацію виборців, деполітизацію органів, що займаються організацією виборів, та низку інших процедурних питань відповідно до рекомендацій ОБСЄ.

Спроби домовитися тривали ще з січня. Черговим «крайнім терміном» лідери партій визначили для себе 31 травня, але й тоді перемовини закінчились провалом і взаємними звинуваченнями.

Рішення вже привітали Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель та єврокомісар з питань сусідства і розширення Олівер Варгеї.

«Ми вітаємо партії з сьогоднішніми політичними домовленостями щодо виборчої реформи… Це стосується ключової умови для початку перемовин про вступ до ЄС, як зазначено у висновках Ради від березня 2020 року, і просуває Албанію на крок вперед до європейського майбутнього», – йдеться у спільній заяві європосадовців.

Домовленості привітали також у посольстві США в Албанії.

В ОСБЄ, представники якої брали участь у розробці проекту реформи, закликали до якнайшвидшого прийняття змін парламентом, щоб нове законодавство було застосоване вже на наступних виборах.

Як відомо, у березні Північна Македонія та Албанія отримали схвалення розпочати переговори про членство в ЄС, але цей процес так і не розпочався. Під час відеосаміту 6 травня лідери ЄС підтвердили «однозначну підтримку європейської перспективи» для країн Західних Балкан, але в заключній декларації не було згадок про часові рамки вступу країн регіону до блоку.