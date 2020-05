Пропаганда і маніпуляції Кремля: цікаві факти зі зламаної пошти Бориса Рапопорта

Юрій Федоренко Експерт з питань суспільної комунікації

На невідповідність цифр про смертність від коронавірусу та інші статистичні байки Кремля звернули увагу навіть російські демографи

Росія загралася… Використання ЗМІ виключно з пропагандистською метою, відсутність реальної стрічки новин довели вже навіть Держдеп. Бюро з міжнародних зв'язків з громадськістю Держдепу США вирішило видати грант на «викриття дезінформації російського охорони здоров'я». Такі собі 250 тисяч доларів тому, хто виведе Кремль на чисту воду, принаймні стосовно інформації що до перебігу пандемії у Росії. Грант Держдеп пропонує видати організації з досвідом «в протидії російській дезінформації».

Газети Financial Times та The New York Times 12 травня повідомили, що Росія занижує дані про померлих в результаті зараження коронавірусом і реальна кількість загиблих від COVID-19 в країні може бути на 70% більше, ніж повідомляє офіційна статистика.

На невідповідність цифр про смертність від коронавірусу та інші статистичні байки Кремля звернули увагу навіть російські демографи. Їх збентежило, що летальність від коронавірусу по відношенню до офіційно зареєстрованих випадків набагато нижча, ніж в інших країнах. «Ви ж розумієте, що у нас не може бути летальність в шість разів нижче, ніж у всіх інших? Ми ж не вважаємо, що в Росії якась особлива генетична структура? - говорить демограф Дарина Халтуріна. «Судячи з масової загибелі медичних працівників, Москва зараз - це «новий Ухань», а загальна смертність повинна бути вже досить пристойною».

Віце-прем'єр Тетяна Голікова, відповідаючи на питання про дані FT, говорила, що російська влада ніколи не маніпулювали статистикою, в тому числі по коронавірусу. Коментуючи публікації FT і NYT про заниження кількості жертв COVID-19 в Росії, глава МЗС Сергій Лавров зазначив, що журналісти повинні відповідати за те, що публікують, і запропонував почекати рішення Роскомнадзора. «Російський МЗС не планує вживати ніяких заходів проти видань Finacial Times і The New York Times за публікацію критичних статей про російську статистику смертності від коронавірусу… Щодо статистики по коронавірусу я вас запевняю, що російська влада буде останньою з тих, хто хотів би приховувати правду. Це не жарти, це життя людей і грати з цими життями, я вважаю, обурливо. Так само, як обурливо намагатися використовувати цю ситуацію для очорнення тієї чи іншої країни»» - заявив в інтерв'ю РБК Сергій Лавров.

«Білі та пухнасті»… Вже давно всім зрозуміло, що тема пандемії в РФ активно використовується для досягнення політичних цілей. За неофіційної інформацією, ідеологічну команду, яка безпосередньо займалася підготовкою населення до голосування за зміни до конституції, перепрофілювали на коронавірусну тематику. Нещодавно, члени проекту «Кіб.орг» на своєму сайті розмістили інформацію щодо роботи Кремлівської пропагандистської машини на «ниві» коронавірусної пандемії. На основі залучення населення в проблему карантину кремлівські технологи готують підґрунтя для майбутніх політичних маніпуляцій. ЗМІ й експертне середовище знаходяться в прямому підпорядкуванні у владних структур і виконують їх рекомендації та розпорядження. Інформація про кількість хворих та померлих носить не реальний, а політичний характер, що говорить про неприпустимість довіри російським офіційним інформаційним джерелам.

Кремль вимагає від губернаторів забезпечити занижені дані. Низька смертність потрібна йому для пропаганди. У Росії обдурити людей складно. Кількість лікарів та простих людей, що постійно стикаються зі смертністю від коронавірусу, критично велика. Пацієнти, знайомі, сусіди… Кожного дня помирають люди навколо, а статистика говорить «все добре, все по плану, принаймні набагато краще, ніж там, за «стіною». Там – справжній АД, а тут так, сезонна нежить». Але в світі за ситуацією стежать за офіційною статистикою, що розміщена на різних міжнародних спеціалізованих сайтах. І, нажаль, знайдеться безліч корисних європейських ідіотів, які, подивившись на неї, скажуть: Путін - молодець, справляється з епідемією, як ніхто інший.

«Казкова» статистика - аж ніяк не безневинна. Вона спотворює картину світу і заважає приймати правильні рішення. Вона створює враження, що хвороба не так небезпечна, раз смертність не така вже й велика і змушує людей нехтувати своєю безпекою і безпекою оточуючих. Тому зростання числа інфікованих країн може бути, в тому числі, і на совісті Кремля та його казкової статистики.

Джерело: блог Юрія Федоренка

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»