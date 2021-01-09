«Поганий маркетинговий хід»: Поліція Москви закрила фастфуд на честь Сталіна

У закладі громадського харчування пропонували шаурму від Берії і Хрущова

У Москві заклад громадського харчування, названий на честь Йосипа Сталіна і в якому співробітник носив форму НКВС, закрила поліція. Продавця попросили покинути робоче місце.

Про це пишуть російські ЗМІ.

Фастфуд Stalin Doner пропонував чотири види шаурми: «За ДЕСТом», «Сталінська подвійна з м'ясом», «Від Берії з соусом ткемалі» і «Хрущовська в сирному лаваші».

Обслуговували відвідувачів чоловіки в формі співробітників НКВС. На упаковці шаурми був зображений портрет Сталіна.

Фото закладу громадського харчування з'явилося в соцмережах і було тут же розкритиковане. 8 січня у заклад прибула поліція і склала протокол.

«Це поганий маркетинговий хід... Я думаю, що і діти репресованих, і внуки без захвату сприймуть цю ідею... абсолютно ясно, що асоціації у багатьох громадян і відвідувачів будуть цілком однозначні», – заявив голова Ради при президенті РФ з розвитку громадянського суспільства і прав людини Валерій Фадєєв.

Як повідомлялося, У новому році в російській столиці почав діяти заклад громадського харчування Stalin Doner, який активно використовує образ радянського диктатора в своїй продукції.

Гаслом закладу є «Йосип Віссаріонович запрошує скуштувати».

Декілька років тому у Москві через скаргу групи ветеранів, серед яких був екссекретар політбюро ЦК КПРС Володимир Долгіх, було припинено діяльність шашличної під назвою «Антирадянська».

Позаминулого року Басманний суд Москви засудив керівника російського представництва українського дитячого видавництва «А-ба-ба-га-ла-ма-га» та засновника мережі ресторанів «Корчма Тарас Бульба» Юрія Белойвана до двох років позбавлення волі за надуманими звинуваченнями в ухиленні від сплати податків.