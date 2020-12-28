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    Сталін, Ленін і колгосп. Жителів окупованого Севастополя привітали із «Днем народження СРСР»

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    <span>Посередині плакату &ndash; історичні фотографії Севастополя і Криму</span> - Сталін, Ленін і колгосп. Жителів окупованого Севастополя привітали із «Днем народження СРСР»
    Посередині плакату – історичні фотографії Севастополя і Криму
    Фото: Крим.Реалії

    На плакаті є напис «30 грудня – День народження СРСР»

    На центральній вулиці Севастополя вивісили привітання з «Днем народження СРСР». Банер розтягли уздовж транспортної магістралі вулиці генерала Петрова, неподалік від входу в офіс місцевих комуністів, повідомляє Крим.Реалії.

    На плакаті є напис «30 грудня – День народження СРСР» і сюжети з історії колишньої союзної держави. Колаж склали із фотографій різних історичних подій, портретів вождів і буденного життя.

    На лівій половині розмістили фото крейсера «Аврора», портрет Леніна, колективне фото з ялтинської зустрічі Сталіна, Рузвельта й Черчілля, військовий парад 40-х років, масову спортивну ходу в стилі 30-х років.

    На правій половині – піонерські зустрічі, колгоспні поля з тваринами, фабричний цех, новорічне свято, вулиці міст.
    Посередині вмонтували історичні фотографії Севастополя і Криму – Графська пристань із моряками, площа Пушкіна, дитячий табір «Артек», Пам'ятник затопленим кораблям у Севастопольській бухті.

    За словами ініціаторів привітання, «задумка – провести лінію історії від створення Радянського Союзу до великих досягнень радянської влади, і Севастополя також».

    Нагадаємо, незабаром в Україні з'явиться Інтернет-портал, який об'єднає всі задокументовані факти про злочини на тимчасово окупованих територіях Криму та Донецької й Луганської областей.

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    Теги: Крим окупанти Радянська влада СССР окупація Йосип Сталін
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