Сталін, Ленін і колгосп. Жителів окупованого Севастополя привітали із «Днем народження СРСР»

На плакаті є напис «30 грудня – День народження СРСР»

На центральній вулиці Севастополя вивісили привітання з «Днем народження СРСР». Банер розтягли уздовж транспортної магістралі вулиці генерала Петрова, неподалік від входу в офіс місцевих комуністів, повідомляє Крим.Реалії.

На плакаті є напис «30 грудня – День народження СРСР» і сюжети з історії колишньої союзної держави. Колаж склали із фотографій різних історичних подій, портретів вождів і буденного життя.

На лівій половині розмістили фото крейсера «Аврора», портрет Леніна, колективне фото з ялтинської зустрічі Сталіна, Рузвельта й Черчілля, військовий парад 40-х років, масову спортивну ходу в стилі 30-х років.

На правій половині – піонерські зустрічі, колгоспні поля з тваринами, фабричний цех, новорічне свято, вулиці міст.

Посередині вмонтували історичні фотографії Севастополя і Криму – Графська пристань із моряками, площа Пушкіна, дитячий табір «Артек», Пам'ятник затопленим кораблям у Севастопольській бухті.

За словами ініціаторів привітання, «задумка – провести лінію історії від створення Радянського Союзу до великих досягнень радянської влади, і Севастополя також».

Нагадаємо, незабаром в Україні з'явиться Інтернет-портал, який об'єднає всі задокументовані факти про злочини на тимчасово окупованих територіях Криму та Донецької й Луганської областей.

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