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    У світі

    Походження коронавірусу: Китай не дає дозвіл на візит експертів ВООЗ

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    Вчені встановили і дотримуються теорії, що коронавірус&nbsp;вперше був переданий від тварини людині на ринку у Вухані (Китай) - Походження коронавірусу: Китай не дає дозвіл на візит експертів ВООЗ
    Вчені встановили і дотримуються теорії, що коронавірус вперше був переданий від тварини людині на ринку у Вухані (Китай)

    Китайські посадовці досі не завершили видачу необхідного дозволу для прибуття групи

    Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) досі ое отримала дозволу від влади Китаю на візит експертної групи для вивчення походження коронавірусу.

    Про це на брифінгу заявив директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус..

    «Сьогодні (5 січня, ред) ми дізналися, що китайські посадовці ще не завершили видачу необхідного дозволу для прибуття групи», – сказав Гебреісус.

    Він підкреслив, що «дуже розчарований цією новиною».

    Директор ВООЗ додав, що дав чітко зрозуміти владі Китаю, що ця місія є пріоритетом ВООЗ. Китайська сторона пообіцяла йому якнайшвидше завершити цей процес.

    До слова, минулого місяця стало відомо, що у Китаї журналістку відправили до тюрми за репортажі про коронавірус у Вухані.

    Наразі вчені встановили і дотримуються теорії, що коронавірус вперше був переданий від тварини людині на оптовому ринку морепродуктів Хуанань у Вухані, де нелегально продавалися дикі тварини, в тому числі кажани, бабаки і змії.

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    Теги: здоров'я медицина Китай тварини ВООЗ коронавірус
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