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    У Китаї журналістку відправили до тюрми за репортажі про коронавірус у Вухані

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    Чжань Чжан&nbsp;<span>заарештована судом Шанхаю на чотири роки</span> - У Китаї журналістку відправили до тюрми за репортажі про коронавірус у Вухані
    Чжань Чжан заарештована судом Шанхаю на чотири роки

    Жінку визнали винною в «провокуванні сварок і турбот»

    Шанхайський суд засудив до чотирьох років вʼязниці громадську журналістку Чжань Чжан, яка однією з перших знімала репортажі про початок пандемії коронавірусу у Вухані. Про це повідомив її адвокат, передає CNN.

    37-річна Чжан стала першою громадською журналісткою, засудженою за висвітлення пандемії. Жінка — колишня юристка, вона не працювала у жодному з видань, а публікувала свої матеріали в соцмережах.

    Ще на на початку лютого вона почала записувати репортажі з Вуханю, щоб розповісти світові про поширення захворювання. Протягом трьох місяців вона документувала, з чим зіткнувся Вухань — від повного локдауну до переповнених лікарень та крематоріїв і порожніх прилавків магазинів.

    А потім, у травні, Чжань зникла. Згодом виявилося, що її затримала поліція в Шанхаї. Жінку визнали винною в «провокуванні сварок і турбот». Чжань свою провину не визнає і оголосила голодування на знак протесту

    Вважається, що новий коронавірус вперше зʼявився на гуртовому ринку в місті Вухань в кінці 2019 року. Журналісти назвали першою людиною, у якої підтвердили коронавірус, жінку, що продавала креветки на ринку морепродуктів «Хуанань».

    Нагадаємо, в Україні за минулу добу виявили 4385 нових випадків зараження, це найменший показник за останні два місяці. Зазначимо, востаннє такі низькі показники щодо нових хворих фіксувалися в Україні ще на початку жовтня.

    За минулу добу найбільше випадків зараження Covid-19 зафіксували в Києві, Запорізькій, Миколаївській, Дніпропетровській та Київській областях.

    Між іншим, у світі за тиждень виявили майже 3,4 млн нових випадків Covid-19.
    Теги: суд Китай поліція жінка журналіст коронавірус
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