Новий протокол лікування Covid-19: Україна обмежила у використанні препарат, який розкритикував ВООЗ

Із оновленого протоколу виключили для лікування хворих з критичним перебігом захворювання препарат «Тоцилізумаб»

Міністерство охорони здоров'я оприлюднило оновлений протокол лікування коронавірусу. Даний протокол був оновлений 31 грудня 2020 року.

Відповідний указ опубліковано на сайті МОЗ України.





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Як зазначила інфекціоніст Ольга Голубовська, головною зміною є те, що з оновленого протоколу виключили з лікування хворих з критичним перебігом захворювання препарат «Тоцилізумаб». Його застосування рекомендується лише при тяжкому перебігу хвороби.

Напередодні нового року стало відомо, що МОЗ купить експериментальні ліки від Covid-19, ігноруючи рекомендації ВООЗ . Тоді міністр Максим Степанов заявив, що мова йде про виділення коштів на централізовану закупівлю лікарських засобів «Імуноглобулін» і «Тоцилізумаб».

Нещодавно, у ВООЗ висловили стурбованість тим, що Кабмін виділив 125 млн гривень на препарати проти коронавірусу, ефективність яких не доведена. Відповідний лист глава регіонального Європейського бюро ВООЗ Ганс Клюге направив у МОЗ ще 24 грудня.

Лист свідчить, що Україні слід переглянути свою практику призначення експериментальних ліків проти Covid-19, а такий великий бюджет варто направляти на забезпечення кисневої терапії та необхідних матеріалів.

Як відомо, уряд виділив близько 125 млн гривень на купівлю тоцилізумабу та імуноглобуліну наприкінці листопада. Обидва препарати є в українському протоколі лікування, хоча їх ефективність досі недоведена.

Згідно з протоколом, їх мають призначати пацієнтам з середньо-тяжким перебігом.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я затвердило національний план вакцинації від ковіда, згідно з яким протягом 2021-2022 років планує вакцинувати 20 млн українців.

Тоцилізумаб використовуються для лікування ревматоїдного артриту. Для лікування коронавірусу його рекомендували в Китаї та США, але у липні іноваційна компанія в галузі охорони здоров'я Roche повідомила, що її дослідження цього препарату для лікування пацієнтів з ковідом не показало жодних результатів.

У жовтні інше дослідження показало, що тоцилізумаб не є ефективним для запобігання смерті помірно хворих на коронавірус.

Імуноглобуліни - це препарати на плазмі крові людей, які не хворіли на ковід. Ефективність таких ліків при ковіді тільки почали вивчати, втім у США Національний інститут здоров'я не рекомендує їх використовувати поза клінічними випробуваннями.

Тоцилізумаб в українському протоколі лікування рекомендували розглядати при прогресуванні захворювання не раніше сьомого дня від появи симптомів. Показаннями до застосування є інтерстиціальна пневмонія з гострою дихальною недостатністю та потреба у вентиляції легень.

Імуноглобулін у протоколі зазначається для лікування мультисистемного запального синдрому і дітей і підлітків, втім зазначається, що за такого лікування може виникнути тромбоз.











