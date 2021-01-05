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    «Британський» штам коронавірусу підібрався до українських кордонів: хворобу виявили в сусідній країні

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    Тестування на коронавірус у Братиславі відбувається майже на кожному кроці&nbsp; - «Британський» штам коронавірусу підібрався до українських кордонів: хворобу виявили в сусідній країні
    Тестування на коронавірус у Братиславі відбувається майже на кожному кроці 
    Фото: Aktuality.sk

    Медики підтвердили зараження новим штамом коронавірусу і містечку на сході Словаччини

    Міністр охорони здоров’я Словаччини Марек Крайчі повідомив 5 січня, що в країні зареєстровано перші випадки зараження «британським» штамом коронавірусу.

    Тести, відповідно до глави МОЗ, підтвердили зараження так званим британським штамом коронавірусу в районі міста Міхаловце на сході Словаччини. Крайчі вже 23 грудня заявив, що «мутована форма коронавірусу, швидше за все, з’явилася в Словаччині, так як Велику Британію відвідує велика кількість жителів республіки».

    За останніми даними згальна кількість інфікованих коронавірусом у Словаччині досягло 188 099 осіб, згідно з даними ВООЗ. Від початку епідемії в країні з населенням 5,5 млн громадян помер 2 521 житель з діагнозом Covid-19.

    Із 1 січня в Словаччині різко посилили заходи епідеміологічної безпеки, спрямовані на скорочення соціальних контактів громадян. Введена заборона на вихід з житлових приміщень без нагальної потреби. За останню добу, за даними місцевого МОЗ, в країні зафіксували 2 989 випадків захворювання.

    Із 1 жовтня в Словаччині був відновлений режим надзвичайної ситуації, який діяв в період першої хвилі пандемії. Він повинен був завершитися 30 грудня, але влада продовжила його ще на 40 днів. У країні є обов’язковим носіння медичних масок. Порушникам санітарно-епідемічних заходів загрожують штрафи в розмірі до 20 тисяч євро.

    Зазначимо, що прем'єр Британії Борис Джонсон оголосив національний локдаун в Англії. Також Шотландія переходить на жорсткий карантин через новий штам коронавірусу. 

    Напередодні повідомлялося, новий більш заразний штам виявили у близько 33 країнах.

    Вчені вважають, що новий штам коронавірусу хоч і є більш заразним, проте не призводить до більшої кількості смертей. Його також не вважають стійким до наявних вакцин.

    Поширення його в 33 країнах викликало занепокоєння, що новий штам може стати домінуючим у багатьох місцях у найближчі місяці.

    Теги: Словаччина Європа хвороби ВООЗ коронавірус
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