В Україні не залишилось ТЕС і ГЕС, які б не обстріляла Росія – Шмигаль

Шмигаль: «Жодна країна світу не має такого досвіду: виводити систему в роботу після семи ракетних ударів». Фото УНІАН

Енергетики змушені примусово обмежувати споживання на всій території України – приблизно на 200 тис. до 400 тис. споживачів у кожній області

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні не залишилось ТЕС і ГЕС, які б не обстріляла Росія. Про це він сказав сьогодні на засіданні уряду.

«23 листопада відбувся сьомий масований удар ворога по енергетичній інфраструктурі. Сьогодні в Україні немає жодної теплової та гідроелектростанції, яка б не була обстріляна ворогом. А найбільша в Європі атомна електростанція залишається окупованою», – сказав Шмигаль.

Внаслідок останнього ракетного удару в енергосистемі сталася важка системна аварія, після якої в Україні залишається значний дефіцит потужності.

Через це енергетики змушені примусово обмежувати споживання на всій території України – приблизно на 200 тис. до 400 тис. споживачів у кожній області.

«Жодна країна світу не має такого досвіду: виводити систему в роботу після семи ракетних ударів», – додав Шмигаль.

Як відомо, 23 листопада Росія випустила по Україні близько 70 ракет, з яких 50 вдалося збити. Решта завдали значної шкоди енергосистемі, внаслідок чого на всій території України почалися аварійні відключення світла. Без електрики залишилась також Молдова.