Електроенергії вистачає, щоб всі українці мали світло 5-6 годин на день – Шмигаль

Влада прагне мінімізувати нерівномірне відключення споживачів від електропостачання

Наразі дефіцит потужності в енергетиці України становить 30%, відтак цього достатньо, щоб рівномірно розподілити навантаження вимушених відключень між усіма споживачами, щоб у людей вмикали світло принаймні на 5-6 годин на день. Про це сказав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду 29 листопада.

При першочерговому заживленні критичної інфраструктури, для населення в кожній області залишається 50-60% на покриття потреб. Влада наразі прагне справедливо розподілити потужності між усіма споживачами, щоб не було ситуації, коли в одних будинках світла не було по 20-30, а інколи 40 годин, тоді як інші залишаються зі світлом цілодобово.

Нагадаємо, наразі виробництво електроенергії в країні покриває 70% від потреб у споживанні, а 30% дефіциту корегується обмеженнями споживання.

Як стало відомо, Сполучені Штати Америки оголосили про надання Україні $53 млн на підтримку закупівлі електромережевого обладнання.

Як відомо, в Умані Черкаської області склалася критична ситуація з енергозабезпеченням через зупинку енергоблоків Південноукраїнської АЕС.

Напередодні стало відомо, що після ракетного обстрілу росіянами Ладижинської ТЕС у Вінницькій області виникла аварія у мережах теплопостачання міста. Відтак без опалення залишились 18 тис. жителів Ладижина.