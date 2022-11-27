Путін атакує ракетами енергосистему України, а мерзнуть росіяни

Російська стрічка новин рясніє повідомленнями про мешканців глибинки, котрі сидять у холодних квартирах

Атакуючи ракетами енергосистему України, російський диктатор Володимир Путін сподівався залишити українців без світла і тепла.

Та доки Україна протистоїть атакам, мерзнуть самі росіяни. І це не через ракети, що руйнують їхні електростанції, а через звичайне нехлюйство. Російська стрічка новин рясніє повідомленнями про мешканців глибинки, котрі сидять у холодних квартирах через недолугих комунальників.

«Жителі мікрорайону Північний у Читі поскаржилися на холод у квартирах через проведення розкопок у двору між будинками 2 та 3. Тут робітники ТГК-14 систематично ведуть розкопки та пошук, намагаючись усунути проблеми теплопостачання (дана подія повторюється протягом року близько 5 разів, в основному в зимовий період), все це супроводжується знищенням зелених насаджень, яких і так мало, холодом у квартирах через відключення теплопостачання під час робіт, а також постійним шумом, відчуття, ніби на будівництві перебуваєш», – ідеться у одній із таких публікацій.

Нагадаємо, у Києві продовжують діяти екстрені відключення: світло буде почергово вмикатись всім мешканцям до стабілізації ситуації.

Раніше міський голова Віталій Кличко повідомив, коли Київ повернеться до планових відключень світла.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні не залишилось ТЕС і ГЕС, які б не обстріляла Росія.

Як відомо, 23 листопада Росія випустила по Україні близько 70 ракет, з яких 50 вдалося збити. Решта завдали значної шкоди енергосистемі, внаслідок чого на всій території України почалися аварійні відключення світла. Без електрики залишилась також Молдова.