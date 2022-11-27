Шмигаль повідомив, як зараз працює енергосистема України

Дефіцит потужностей в Україні залишається на рівні близько 20%

Шмигаль: «Більше 1000 фахівців щоденно працюють над ремонтом мереж»

Енергетикам вдалося стабілізувати роботу енергосистеми України, яка постраждала через обстріли рашистів. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

«Нездатні перемогти на полі бою російські терористи намагаються знищити українську енергосистему, аби зламати наш опір. Станом на кінець тижня нам вдалося стабілізувати роботу енергосистеми. Дефіцит потужностей залишається на рівні близько 20%. Більше 1000 фахівців щоденно працюють над ремонтом мереж», – зазначив глава уряду.

Шмигаль нагадав, що ЄБРР та Нідерланди виділяють «Укренерго» €372 млн для оперативного ремонту пошкоджень від атак Росії.

«Норвегія виділяє «Нафтогазу» €200 млн для закупівлі газу в наші ПГС. ЄБРР також виділяє на ці потреби €300 млн. Уряд України зі свого боку передає 12,7 млрд грн на додаткові закупівлі газу в наші сховища. ЄС запускає програму «Генератори надії». Енергетичне обладнання для нашої енергосистеми прямо зараз передають десятки країн», – додав прем'єр.

Також Шмигаль нагадав, що уряд ухвалив рішення про заборону експорту паливної деревини. «Це сприятиме накопиченню її в Україні. Адже в багатьох громадах, особливо прифронтових, деревина наразі – основний ресурс для опалення», – зазначив голова уряду.

Нагадаємо, як повідомили в «Укренерго», наразі в українській електросистемі все ще зберігається дефіцит потужності. Станом на 11:00 27 листопада він складає 20%.

Раніше голова фракції «Слуги народу» у Верховній Раді України Давид Арахамія попередив українців, що наступний тиждень може бути дуже важким. За його словами, росіяни планують нові теракти проти об’єктів енергетики.