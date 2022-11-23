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Атака Росії 23 листопада: куди влучили ракети та які наслідки

Надія Клочко
glavcom.ua
Атака Росії 23 листопада: куди влучили ракети та які наслідки
Сьогодні Росія випустила по Україні приблизно 70 ракет
фото: ДСНС

Внаслідок ворожої атаки 23 листопада загинули щонайменше десятеро людей

Російська армія здійснила масований ракетний обстріл на всій території України. Через атаки російських загарбників майже вся Україна залишилася без світла, у багатьох регіонах проблеми з водопостачанням.

Всі атомні електростанції, більша частина ТЕС та ГЕС України були частково знеструмлені внаслідок сьогоднішніх обстрілів.

Зокрема, енергоблоки Південноукраїнської, Рівненської, Хмельницької та Запорізької АЕС повністю відключені.

Сили протиповітряної оборони збили 51 із 70 крилатих ракет та п’ять ударних дронів-камікадзе, зазначають у командуванні Повітряних сил ЗСУ.

Внаслідок російських ракетних ударів по Україні 23 листопада загинули щонайменше 10 людей. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

«Росія продовжує завдавати масованих ракетних ударів по мирному населенню всієї України. Сьогодні є три влучання в багатоповерхові будинки. На жаль, 10 людей загинули. Лише з 10 жовтня і по 23 листопада росіяни здійснили майже 600 ракетних атак по нашій території», – зазначив він. .

В ефірі телемарафону міністр повідомив, що на цю мить відомо про близько 50 поранених, і це число ще може зрости протягом сьогоднішньої ночі і завтрашнього дня.

У яких регіонах зафіксовані влучання ракет

У Київській області зафіксовано влучання в один з інфраструктурних об‘єктів столиці. Тривають екстрені відключення електроенергії, водопостачання призупинене по всьому місту.

Сьогодні, 23 листопада, Росія випустила по Києву 31 ракету, 21 з яких збила протиповітряна оборона. Декілька втручань в об'єкти критичної інфраструктури. Зараз частина міста знеструмлена. Відсутнє водопостачання. 

Внаслідок ворожої атаки 35 людей отримали поранення, четверо людей загинуло під час влучання ракети на Вишгородщині. Серед постраждалих шестеро дітей, найменшій дівчинці п'ять років. 

Серед загиблих також 17-річна дівчина

Атака Росії 23 листопада: куди влучили ракети та які наслідки фото 1

Внаслідок обстрілу Києва змінили графік роботи громадського транспорту. Через пошкодження енергосистеми потяги метро курсуватимуть з інтервалом близько 10 хвилин. Цей графік працюватиме до стабілізації ситуації зі світлом.

У Львівській області є два ракетні удари по електропідстанції, внаслідок чого регіон повністю знеструмлений, можливі перебої із водопостачанням.

У Черкаській області знеструмлено значну частину міст і сіл. Застосовано спеціальні графіки аварійних відключень електроенергії, повідомляють місцеві жителі.

В Одеській області українці поки залишаються без світла та водопостачання. Через ракетні удари по об’єктах енергоструктури у місті зупинився електротранспорт, а також не працює телефонна лінія 101.

У Харківській області зупинилася робота метро та електротранспорту, а місто Харків повністю знеструмлено.

У Миколаївській області через зниження частоти в мережі аварійне відключення по регіону. Зупинено роботу енергоблоків Південноукраїнської атомної електростанції. Наразі послівно вмикають критичну інфраструктуру, зазначає глава ОВА Віталій Кім.

У Кіровоградській області зафіксовано прильоти по енергетичному об’єкту, внаслідок чого люди залишилися без електропостачання.

У Чернігівській області відбулося знеструмлення через прицільні ракетні удари російської армії по об’єктах енергетики.

У Полтавській області зафіксовано приліт у Кременчуцькому районі. Проте наразі ще не відомо, які там наслідки.

У Дніпропетровській області, яка і без того постійно потерпає від ударів окупантів, запроваджено аварійні відключення, є перебої з водопостачанням. У Кривому Розі було проведено рятувальну операцію з підйому гірників з шахт.

У Житомирській області внаслідок ракетних влучань пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури.

У Хмельницькій області не працює АЕС, а на території регіону люди залишаються без електропостачання після ракетних ударів.

У Рівненській області жителі без світла після ракетних ударів, а на АЕС триває аварійна зупинка енергоблоків.

Нагадаємо, раніше «Укренерго» після атака ворога закликало українців враховувати, що через суттєвий обсяг пошкоджень, морози та дощі зі снігом в деяких регіонах ремонти можуть тривати довше.

Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко зазначив, що ситуація з електропостачанням складна, але контрольована

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Теги: росія енергетика війна ракета

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