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    Протестувальники у Гонконзі спалили поліцейську вантажівку (відео)

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    Коли вантажівка загорілася, її водій здав назад - Протестувальники у Гонконзі спалили поліцейську вантажівку (відео)
    Коли вантажівка загорілася, її водій здав назад
    Фото: Reuters

    Вантажівка рухалася у напрямку до демонстрантів, її закидали коктейлями Молотова

    У мережі з’явилося відео підпалу поліцейської вантажівки демонстрантами, які протестують поруч з Політехнічним університетом у Гонконзі.

    Відео опублікував користувач Facebook Jo Jo Wu.

    На ньому видно, що вантажівка рухається у напрямку до демонстрантів, які кидають в неї коктейлі Молотова.

    Коли вантажівка загорілася, її водій здав назад.

    Зазначимо, що поліція Гонконгу взяла в облогу студмістечко Політехнічного університету. Саме там зараз відбувається активна фаза зіткнень.

    Раніше повідомлялося, що один з учасників протесту на території студентського містечка поранив поліцейського стрілою в ногу.

    Нагадаємо, держсекретар США Майк Помпео застеріг Китай від застосування військової сили проти протестувальників у Гонконзі.

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