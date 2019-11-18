Протестувальники у Гонконзі спалили поліцейську вантажівку (відео)



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Коли вантажівка загорілася, її водій здав назад Фото: Reuters

Вантажівка рухалася у напрямку до демонстрантів, її закидали коктейлями Молотова

У мережі з’явилося відео підпалу поліцейської вантажівки демонстрантами, які протестують поруч з Політехнічним університетом у Гонконзі.

Відео опублікував користувач Facebook Jo Jo Wu.

На ньому видно, що вантажівка рухається у напрямку до демонстрантів, які кидають в неї коктейлі Молотова.

Коли вантажівка загорілася, її водій здав назад.

Зазначимо, що поліція Гонконгу взяла в облогу студмістечко Політехнічного університету. Саме там зараз відбувається активна фаза зіткнень.

Раніше повідомлялося, що один з учасників протесту на території студентського містечка поранив поліцейського стрілою в ногу.

Нагадаємо, держсекретар США Майк Помпео застеріг Китай від застосування військової сили проти протестувальників у Гонконзі.