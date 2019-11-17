Поліція Франції затримала понад 250 «жовтих жилетів»



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У поліції запевняють, що не застосовували силу до протестувальників Фото: Anadolu

Глава МВС Франції звинуватив активістів у тому, що вони нападають на поліцейських та перешкоджають пожежникам виконувати свою роботу

У річницю початку акцій «жовтих жилетів» французька поліція затримала понад дві з половиною сотні протестувальників по всій країні.

Про це повідомляє Anadolu.

Таку цифру оприлюднив міністр внутрішніх справ Франції Крістоф Кастанер, уточнивши, що 173 особи було затримано в Парижі.

Міністр звинуватив активістів у тому, що вони нападають на поліцейських та перешкоджають пожежникам виконувати свою роботу.

При цьому Кастанер наголосив, що поліція не застосувала силу до протестувальників.

Як повідомлялося, у столиці Франції Парижі у суботу сталися нові сутички членів антиурядового руху «жовтих жилетів» із правоохоронцями на перші роковини виникнення руху.

Нагадаємо, рух «жовтих жилетів» спершу виник як протест автовласників проти підвищення податків на пальне – в листопаді 2018-го на наймасовішу акцію в Парижі вийшло близько 280 тисяч осіб. Але й після відмови влади від того підвищення рух не вщух, а перетворився на загальний протест проти влади президента Еммануеля Макрона і став висувати все нові вимоги.

Його акції час від часу тривають по суботах і досі, хоча в значно менших масштабах, і, як і раніше, нерідко супроводжуються вандалізмом і сутичками з правоохоронцями.

До слова, 16 листопада у Празі близько 300 тисяч чехів вимагали відставки прем’єра.