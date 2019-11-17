  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Поліція Франції затримала понад 250 «жовтих жилетів»

    • Розсилка
    У&nbsp;поліції запевняють, що не застосовували силу до протестувальників - Поліція Франції затримала понад 250 «жовтих жилетів»
    У поліції запевняють, що не застосовували силу до протестувальників
    Фото: Anadolu

    Глава МВС Франції звинуватив активістів у тому, що вони нападають на поліцейських та перешкоджають пожежникам виконувати свою роботу

    У річницю початку акцій «жовтих жилетів» французька поліція затримала понад дві з половиною сотні протестувальників по всій країні.

    Про це повідомляє Anadolu.

    Таку цифру оприлюднив міністр внутрішніх справ Франції Крістоф Кастанер, уточнивши, що 173 особи було затримано в Парижі.

    Міністр звинуватив активістів у тому, що вони нападають на поліцейських та перешкоджають пожежникам виконувати свою роботу.

    При цьому Кастанер наголосив, що поліція не застосувала силу до протестувальників.

    Як повідомлялося, у столиці Франції Парижі у суботу сталися нові сутички членів антиурядового руху «жовтих жилетів» із правоохоронцями на перші роковини виникнення руху.

    Нагадаємо, рух «жовтих жилетів» спершу виник як протест автовласників проти підвищення податків на пальне – в листопаді 2018-го на наймасовішу акцію в Парижі вийшло близько 280 тисяч осіб. Але й після відмови влади від того підвищення рух не вщух, а перетворився на загальний протест проти влади президента Еммануеля Макрона і став висувати все нові вимоги.

    Його акції час від часу тривають по суботах і досі, хоча в значно менших масштабах, і, як і раніше, нерідко супроводжуються вандалізмом і сутичками з правоохоронцями.

    До слова, 16 листопада у Празі близько 300 тисяч чехів вимагали відставки прем’єра.

    МВС міністр акція Франція арешт протест поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ