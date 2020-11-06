Поліція почала затримувати протестувальників в Нью-Йорку

У США через вибори протестують Black lives matter і ЛГБТ-спільноти

Протестувальники також вимагають зупинити свавілля серед поліцейських

У США на вулиці Нью-Йорка на акції протесту вийшли руху Black lives matter і ЛГБТ-спільноти, які виступають за чесні вибори президента країни.

Про це повідомляє Republic News.

Протестувальники також вимагають зупинити свавілля серед поліцейських. Співробітники правоохоронних органів США почали затримувати демонстрантів, які порушують громадський порядок і блокують проїжджу частину.

За інформацією ЗМІ, на акції протесту вийшли кілька сотень осіб. З натовпу чути образи на адресу поліцейських і кандидата на пост президента США Дональда Трампа.

В районі перетину Бонд-стріт і Бродвею в Нью-Йорку, де проходить хода, один з поліцейських попросив протестуючого не знімати його на телефон і відштовхнув апарат.

Учасник акції, імовірно, вдарив співробітника поліції телефоном, після чого ситуація на вулицях міста різко загострилася, до місця протестів були стягнуті додаткові сили правоохоронців.

Поліція почала затримання особливо агресивних протестувальників. Їх спочатку укладали на землю, після чого затримували. Сутички між поліцейськими і протестуючими проходять по ходу руху натовпу по південному Манхеттену.

Як повідомлялося, Трамп збирається оскаржити результати голосування у всіх штатах, де він програє.

Нагадаємо також, що виборчий штаб президента США Дональда Трампа звернувся до суду з вимогою зупинити підрахунок бюлетенів у Пенсильванії, Мічигані та Джорджії, а також в Неваді.

5 листопада Дональд Трамп заявив, що вимагає припинити підрахунок голосів на президентських виборах.

Останній день виборів президента у США відбувся 3 листопада.