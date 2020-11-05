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    Штаб Трампа оскаржив у суді процес виборів у низці важливих штатів

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    На думку експертів, шанси на перемогу в судах у Дональда Трампа незначні - Штаб Трампа оскаржив у суді процес виборів у низці важливих штатів
    На думку експертів, шанси на перемогу в судах у Дональда Трампа незначні
    Фото: Gilbert Mercier/Flickr

    Позови республіканців стосуються підрахунку бюлетенів, що надійшли поштою

    Виборчий штаб президента США Дональда Трампа звернувся до суду з вимогою зупинити підрахунок бюлетенів у Пенсильванії, Мічигані та Джорджії, а також в Неваді.

    Як повідомляє Голос Америки, також виборчий штаб закликає перерахувати голоси в Вісконсині і в Мічигані, де з невеликим відривом переміг Джо Байден. Позови в основному стосуються підрахунку бюлетенів, що надійшли поштою, адже саме прихильники демократів найчастіше  голосують поштою.

    «Ми також вимагаємо перегляду тих бюлетенів, які були відкриті і підраховані до того, як ми отримали істотний доступ», – заявив Білл Степієн, керівник кампанії Трампа.

    На думку професорки університету Балтимора Кім Вель, шанси на перемогу в судах штабу Трампа незначні.

    «Немає закону, який би дозволяв довільно зупинити підрахунок голосів у певному штаті, тому немає правових підстав для позовів про такий захід», – говорить Вель.

    5 листопада Дональд Трамп заявив, що вимагає припинити підрахунок голосів на президентських виборах.

    Наразі голоси не підраховані в шести штатах: Аляска, Аризона, Пенсильванія, Невада, Північна Кароліна та Джорджія.

    Байден лідирує в Аризоні з 11 виборниками (50,5% проти 48,1%) та Неваді, яка дає шість виборників (49,3% проти 48,7%).

    Байден має 253 голоси виборників з загальної кількості у 270, отже перемога в Аризоні та Неваді буде достатньою для оголошення Байдена тріумфатором перегонів. Трамп має 214 голосів виборників.

    У загальнонаціональному масштабі Байден наразі отримує 50,5% голосів виборців, а Трамп - 48,0% голосів.

    США Джозеф Байден Дональд Трамп вибори у США
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