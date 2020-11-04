Раптом нічия? Як визначать президента США, якщо Трамп та Байден візьмуть однакову кількість виборників

Доля виборів буде вирішуватися у хитких штатах, які мають вирішальну кількість виборників для перемоги кандидата

Розрив між республіканцем Дональдом Трампом та демократом Джо Байденом наразі є мінімальним. Розглянемо сценарій, за яким обидва кандидати отримають порівну голосів у Колегії виборників.

Теоретично, кожен з кандидатів може отримати порівну голосів членів Колегії виборників - по 269. Як відомо, Колегія складається з 538 виборників, кандидату потрібно заручитися підтримкою простої більшості у 270 голосів. Фактично, американці голосують за виборника, а не за президента, який потім від імені жителів штату буде голосувати за кандидата.

Відповідно до законів США, у разі наявності рівної кількості голосів виборників за кожного кандидата, збирається спецкомісія Конгресу у Нижній палаті представників США з 50 членів. Для перемоги потрібно 26 голосів.

Якщо нічия буде і в Палаті представників, то право на обрання президента і віцепрезидента переходить до Верхньої палати - Сенату.

У Сенаті нічиєї вже не буде - до голосів 100 сенаторів додається голос чинного віцепрезидента, який є головуючим Верхньої палати.

За останніми даними ЗМІ, наразі Байден має 224 голоси виборників, чинний президент Трамп - 213 голосів. У порівнянні з початковим етапом підрахунку, чинний президент скоротив своє відставання від демократа. У загальнонаціональному масштабі Байден наразі отримує біля 50,2% голосів виборців, а Трамп - 48, 3% голосів.

4 листопада під час виступу у Білому домі Трамп фактично оголосив про свою перемогу, буцімто його показники на виборах свідчать про перемогу і йому вдалося взяти «хиткі штати».

«Це феноменальний результат, це перемога. Ми виграли ті штати, в яких і не очікували перемоги, ми зокрема, перемогли в Джорджії, Північній Кароліні, Техасі, а також у Вісконсині, який не дуже нам і потрібний, адже ми взяли Техас», – заявив Трамп.

За словами президента, його суперник Джо Байдена вже не зможе наздогнати його. Також чинний президент США звинуватив Байдена у шахрайстві та готовності відстоювати свою перемогу у Верховному суді.