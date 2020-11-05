  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Трамп вимагає припинити підрахунок голосів на президентських виборах

    • Розсилка
    Команда Дональда Трампа вже анонсувала звернення до суду через результати в окремих штатах - Трамп вимагає припинити підрахунок голосів на президентських виборах
    Команда Дональда Трампа вже анонсувала звернення до суду через результати в окремих штатах
    Фото: Gage Skidmore/Flickr

    Наразі підрахунок продовжується у шести штатах

    З такою вимогою Трамп виступив на тлі суттєвого відставання від демократа Джо Байдена по кількості голосів виборників.

    «Зупиніть підрахунок!», – написав Трамп у Twitter.

    Наразі голоси не підраховані в шести штатах: Аляска, Аризона, Пенсильванія, Невада, Північна Кароліна та Джорджія.

    Байден лідирує в Аризоні з 11 виборниками (50,5% проти 48,1%) та Неваді, яка дає шість виборників (49,3% проти 48,7%).

    Байден має 253 голоси виборників з загальної кількості у 270, отже перемога в Аризоні та Неваді буде достатньою для оголошення Байдена тріумфатором перегонів. Трамп має 214 голосів виборників.

    У загальнонаціональному масштабі Байден наразі отримує 50,5% голосів виборців, а Трамп - 48,0% голосів.

    8

    Скріншот washingtonpost.com

    Штаб Трампа вже анонсував позов до суду з вимогою зупинити підрахунок голосів в Мічигані, Пенсильванії та Вісконсині.

    Як заявили у штабі, представників республіканців не допустили до спостереження за підрахунком на деяких дільницях. Адвокат Трампа Руді Джуліані заявив про масові порушення у Філадельфії (столиця Пенсильванії).

    Джозеф Байден Дональд Трамп вибори у США Twitter
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies