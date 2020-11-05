Трамп вимагає припинити підрахунок голосів на президентських виборах

Команда Дональда Трампа вже анонсувала звернення до суду через результати в окремих штатах

Наразі підрахунок продовжується у шести штатах

З такою вимогою Трамп виступив на тлі суттєвого відставання від демократа Джо Байдена по кількості голосів виборників.

«Зупиніть підрахунок!», – написав Трамп у Twitter.

STOP THE COUNT! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 5, 2020

Наразі голоси не підраховані в шести штатах: Аляска, Аризона, Пенсильванія, Невада, Північна Кароліна та Джорджія.

Байден лідирує в Аризоні з 11 виборниками (50,5% проти 48,1%) та Неваді, яка дає шість виборників (49,3% проти 48,7%).

Байден має 253 голоси виборників з загальної кількості у 270, отже перемога в Аризоні та Неваді буде достатньою для оголошення Байдена тріумфатором перегонів. Трамп має 214 голосів виборників.

У загальнонаціональному масштабі Байден наразі отримує 50,5% голосів виборців, а Трамп - 48,0% голосів.

Скріншот washingtonpost.com

Штаб Трампа вже анонсував позов до суду з вимогою зупинити підрахунок голосів в Мічигані, Пенсильванії та Вісконсині.

Як заявили у штабі, представників республіканців не допустили до спостереження за підрахунком на деяких дільницях. Адвокат Трампа Руді Джуліані заявив про масові порушення у Філадельфії (столиця Пенсильванії).