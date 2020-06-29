У Сербії новий спалах Covid-19: вірус «косить» можновладців після параду в Москві



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За вихідні кількість хворих на коронавірус у Сербії зросла на понад 800 осіб

Епідеміологи заявляють, що причиною нового спалаху хвороби стала недбалість сербів

У Сербії впродовж вихідних зафіксували понад 800 хворих на Covid-19. Серед них є спікер парламенту Мая Ґойкович, міністр оборони Александар Вулин, голова Господарської палати Марко Чадеж та ще деякі урядовці.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Від Covid-19 помер колишній популярний футболіст і тренер збірної Сербії Ілія Петкович.

Від початку березня в Сербії загалом зафіксовано 14046 хворих, померли 270 людей.

Епідеміологи заявляють, що причиною нового спалаху хвороби стала недбалість громадян, зокрема, масова присутність глядачів на футбольних змаганнях, а також святкування весіль і відвідування ресторанів і нічних клубів.

Прем’єр-міністр Ана Брнабич попередила, що влада буде змушена запровадити суворіші заходи в окремих містах, ймовірно, і в столиці Сербії - Белграді.

Опозиція заявляє, що на поширення хвороби впливали й парламентські вибори, що відбулися 21 червня. На думку опозиційних діячів, у багатьох місцевостях не було відповідних умов для безпечного голосування.

Раніше стало відомо, що позитивний результат тесту на коронавірус отримав міністр оборони Сербії Александар Вулін, який нещодавно повернувся з Москви. У нього немає симптомів і він перебуває в самоізоляції.

Як повідомлялося, 24 червня в Росії відбувся парад Перемоги на Красній площі в Москві.

Нагадаємо, після приїзду з Москви, де президент Молдови Ігор Додон брав участь у військовому параді, він прийняв рішення самоізолюватися в своїй резиденції в Голерканах.

Станом на ранок 29 червня, в Україні підтверджено 43628 випадків Covid-19. За добу зафіксовано 646 нових випадків коронавірусу, це на 271 випадок менше, ніж учора (917).

Коронавірус в Україні

Всього 43628

Хворіють 23454

Одужали 19027

Померли 1147

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До слова, китайська компанія China National Biotec Group (CNBG), яка розробляє дві вакцини проти Covid-19, 28 червня заявила про оптимістичні результати попереднього тестування одного з засобів на людях.