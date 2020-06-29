Бенкет під час чуми: відпочивальники в Одесі наплювали на карантин (відео)



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Натовп людей у центрі Одеси, 28 червня Фото: скріншот відео

Центральні вулиці Одеси заповнені відпочивальниками без масок

У неділю, 28 червня, увечері в центрі Одеси спостерігався натовп відпочивальників. Усі були без захисних масок. Про дотримання соціальної дистанції на вулицях теж не йдеться.

Усі кафе та літні майданчики ресторанів були заповнені вщент.

У соцмережі з’явилося відео, на якому видно, що ніхто не дотримується обмежувальних заходів.

Нагадаємо, ще у п’ятницю, 26 червня, трасі Київ - Одеса утворився масштабний затор, відпочивальники ринули на вихідні до Чорного моря. Повідомлялося, що на під‘їздах до Одеси утворився затор на 30 кілометрів.

Як інформував голова Одеської ОДА Максим Куций, цими вихідними на Одещину прибули десятки тисяч туристів на літній відпочинок. Пляжі, кафе та центральні вулиці міст заповнені відпочивальниками.

Нагадаємо, раніше повідомляли, що В Одесі через збільшення випадків інфікування Covid-19 посилено карантинні заходи: з понеділка правоохоронцям доручено перевіряти їх дотримання у громадському транспорті, на пляжах і місцях торгівлі, не допускається стихійна торгівля в рекреаційних зонах.