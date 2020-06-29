Актор Єфремов: нічого не маю проти Путіна, він нас годує



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Михайло Єфремов, який спровокував смертельну ДТП в Москві, похвалив президента Росії

«Я - артист, клоун, а не опозиціонер», - сказав російський актор

Російський актор Михайло Єфремов, який спровокував смертельну ДТП в Москві, розповів про роль політики в його кримінальній справі та похвалив президента Володимира Путіна.

Про це повідомляє Mk.ru з посиланням на слова адвоката артиста Ельмана Пашаєва.

Правозахисник прийшов провідати Єфремова 26 червня, щоб дізнатися про самопочуття актора.

«Справа в тому, що мені регулярно телефонують ваші колеги-журналісти з України і задають різні питання про те, чи не бачу я збігів у тому, що фатальна ДТП за участю Михайла відбулася напередодні виборів. Деякі з них вважають кримінальну справу політичною і висвітлюють цю трагедію саме в такому ключі. Природно, про це я поставив в курс свого підзахисного і поцікавився, яку позицію займає він сам. Михайло відповів, що в його справі немає жодного політичного підґрунтя. За кермо ні Путін, ні хтось інший сідати в той вечір не просили», - розповів Пашаєв.

Сам Єфремов зазначив:

«Де я і де політика? Я не маю відношення до опозиції, не маю відношення до політики. Нічого не маю проти особистості Путіна. Чому я повинен погано ставитися до людини, яка нас годує - нас, людей мистецтва, діячів кіно. Адже всі ми пам'ятаємо, в якому занепаді була культура раніше», - заявив актор.

Він також зазначив, що в політичній частині з приводу внесення змін до конституції РФ він не розбирається, тому не може нічого сказати. Однак добре ставиться до соціальної підтримки, яка буде гарантована в разі прийняття змін.

Пашаєв також попросив прокоментувати Єфремова його скандалі вірші, які опубліковані на YouTube-каналі «Громадянин поет».

«Я - артист, клоун, а не опозиціонер. Це моя робота», - сказав актор.

Він також зазначив, що клоун - це не образа, а за читання чужих віршів він отримував гроші і навіть не замислювався, що це чийсь інструмент. За його словами, такого роду вірші писали і про Горбачова, і про Єльцина, і про інших політичних діячів, і різного роду події.

Раніше повідомлялося, що у російського актора, режисера, телеведучого Михайла Єфремова в ніч на п'ятницю стався серцевий напад.

Також адвокат Ельман Пашаєв заперечив інформацію, яка раніше з’явилася у ЗМІ про те, що актор не намагався накладати на себе руки.

Нагадаємо, 8 червня Єфремов влаштував аварію в центрі Москви. Його машина виїхала на зустрічну смугу і врізалася в фургон, водій якого, Сергій Захаров, помер в лікарні через втрату крові. Сам Єфремов не постраждав, його відправили під домашній арешт до 9 серпня.

Родичі кур’єра Сергія Захарова, який загинув в ДТП, заявили, що хочуть призначення реального терміну для артиста.