  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Чехія звинуватила РФ у вибухах в 2014 році та висилає 18 російських дипломатів

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Співробітники ГРУ &laquo;Петров&raquo; і &laquo;Боширов&raquo; могли бути причетні до вибухів на території складського комплексу по зберіганню боєприпасів у Чехії - Чехія звинуватила РФ у вибухах в 2014 році та висилає 18 російських дипломатів

    Співробітники ГРУ «Петров» і «Боширов» могли бути причетні до вибухів на території складського комплексу по зберіганню боєприпасів у Чехії

    Протягом 48 годин територію Чеської республіки мають залишити 18 співробітників російського посольства

    Чехія висилає 18 російських дипломатів. Про це в суботу, 17 квітня, повідомив глава МЗС країни Ян Гамачек, пише сайт Novinky.

    «Я як міністр закордонних справ Чехії прийняв рішення вислати всіх співробітників російського посольства в Празі, які були нашими спецслужбами чітко визначені як офіцери російських спецслужб СВР і ГРУ. Протягом 48 годин Чехію повинні залишити 18 співробітників російського посольства», – сказав він.

    Прем'єр Чехії стверджує, що російські розвідники могли мати відношення до вибуху на складі боєприпасів в 2014 році, повідомило агентство Reuters.

    Зазначимо, Гамачек мав 19 квітня відвідати Росію для переговорів про отримання вакцини проти коронавірусу «Супутник V», але вчора скасував візит.

    Загалом у посольстві РФ у Чехії наразі працює майже 130 дипломатів.

    За повідомленням Novinky, співробітники ГРУ «Петров» і «Боширов» могли бути причетні до вибухів на території складського комплексу по зберіганню боєприпасів, в чеському селі Врбетіце (регіон міста Злін) в 2014 році.

    У жовтні 2014 року «Олександр Петров» і «Руслан Боширов» перетнули чеський кордон по молдавському і таджицькому паспортам на ім'я Миколи Попа і Руслана Табарова, стверджує МВС Чехії.

    На складі № 16, яка орендувала фірма Imex Group, зберігалося 12,8 т. боєприпасів різних видів. Він вибухнув в жовтні 2014 році, забравши життя двох співробітників компанії. Ця ж фірма орендувала склад № 12, який вибухнув два місяці по тому.

    До слова, Україна висилає російського дипломата через провокації проти консула у Санкт-Петербурзі.

    Також Польща оголосила про вислання трьох російських дипломатів.

    Крім того, Вашингтон вислав десятьох російських шпигунів, які працювали під прикриттям у дипмісії РФ.

    16 квітня Росія заборонила в’їзд восьми чинним та колишнім американським високопосадовцям, зокрема керівниками силових відомств, через причетність до «реалізації антиросійського курсу».

    Також у відповідь на санкції США Росія висилає американського посла та 10 дипломатів.

    Теги: МЗС вибух Росія дипломатія ГРУ Чехія дипломатичний конфлікт
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies