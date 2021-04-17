Чехія звинуватила РФ у вибухах в 2014 році та висилає 18 російських дипломатів

Співробітники ГРУ «Петров» і «Боширов» могли бути причетні до вибухів на території складського комплексу по зберіганню боєприпасів у Чехії

Протягом 48 годин територію Чеської республіки мають залишити 18 співробітників російського посольства

Чехія висилає 18 російських дипломатів. Про це в суботу, 17 квітня, повідомив глава МЗС країни Ян Гамачек, пише сайт Novinky.

«Я як міністр закордонних справ Чехії прийняв рішення вислати всіх співробітників російського посольства в Празі, які були нашими спецслужбами чітко визначені як офіцери російських спецслужб СВР і ГРУ. Протягом 48 годин Чехію повинні залишити 18 співробітників російського посольства», – сказав він.

Прем'єр Чехії стверджує, що російські розвідники могли мати відношення до вибуху на складі боєприпасів в 2014 році, повідомило агентство Reuters.

Зазначимо, Гамачек мав 19 квітня відвідати Росію для переговорів про отримання вакцини проти коронавірусу «Супутник V», але вчора скасував візит.

Загалом у посольстві РФ у Чехії наразі працює майже 130 дипломатів.

За повідомленням Novinky, співробітники ГРУ «Петров» і «Боширов» могли бути причетні до вибухів на території складського комплексу по зберіганню боєприпасів, в чеському селі Врбетіце (регіон міста Злін) в 2014 році.

У жовтні 2014 року «Олександр Петров» і «Руслан Боширов» перетнули чеський кордон по молдавському і таджицькому паспортам на ім'я Миколи Попа і Руслана Табарова, стверджує МВС Чехії.

На складі № 16, яка орендувала фірма Imex Group, зберігалося 12,8 т. боєприпасів різних видів. Він вибухнув в жовтні 2014 році, забравши життя двох співробітників компанії. Ця ж фірма орендувала склад № 12, який вибухнув два місяці по тому.

До слова, Україна висилає російського дипломата через провокації проти консула у Санкт-Петербурзі.

Також Польща оголосила про вислання трьох російських дипломатів.

Крім того, Вашингтон вислав десятьох російських шпигунів, які працювали під прикриттям у дипмісії РФ.

16 квітня Росія заборонила в’їзд восьми чинним та колишнім американським високопосадовцям, зокрема керівниками силових відомств, через причетність до «реалізації антиросійського курсу».

Також у відповідь на санкції США Росія висилає американського посла та 10 дипломатів.