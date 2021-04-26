США можуть призначити спецпредставника для врегулювання ситуації на Донбасі, – Єрмак

Держдепартамент Сполучених Штатів заявив про продовження підтримки України у сфері безпеки й оборони

Керівник офісу президента України Андрій Єрмак, говорячи про підтримку України з боку Сполучених Штатів, повідомив, що обговорюється призначення спеціального представника щодо врегулювання та припинення війни на Донбасі. Про це Єрмак заявив в інтерв’ю Liga.net

«Якщо говорити про конкретні кроки, то сьогодні активно обговорюється призначення спеціального представника США щодо врегулювання та припинення війни на Донбасі. Дуже важливо, щоб така людина з'явилася.

Також обговорюється зближення нашої позиції і більш тісне співробітництво у військово-оборонній сфері. І плюс підтримка Сполученими Штатами отримання ПДЧ Україною», – зазначив він.

Відповідаючи на питання, як швидко може відбутися призначення спецпредставника, Єрмак відповів, що «тісні контакти на рівні держсекретаря і адміністрації свідчать про те, що таке рішення може бути прийнято достатньо швидко».

Комітет Сенату США підтримав законопроєкт із «Безпекового партнерства з Україною», який передбачає збільшення військової підтримки України.

Державний департамент Сполучених Штатів заявив про продовження підтримки України у сфері безпеки й оборони, включно з летальними оборонними системами.